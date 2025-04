Sinner, indizio a senso unico: in Costa Azzurra insieme all’ex

Jannik Sinner, che ci sia un ritorno di fiamma in atto? La fotografia postata dall’ex qualche ora fa sembrerebbe suggerire proprio questo.

Benché nessuno abbia mai smentito o confermato le voci che si rincorrono ormai da mesi, sembra piuttosto evidente, a questo punto, che la chiacchieratissima storia d’amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sia ufficialmente giunta al capolinea. I due non si vedono insieme da troppo tempo, per pensare che possa trattarsi di riservatezza e nulla più.

L’ipotesi più plausibile, al contrario, è che abbiano rotto già da un po’. Sul finire dello scorso anno, presumibilmente, se si considera che la tennista russa non era presente alle Finals di Torino e che non ha neanche celebrato il trionfo del suo boyfriend sui social, come tanti si sarebbero aspettati. Un conto è la discrezione, ma qui siamo ben oltre e la teoria che sin qui abbiamo dato per buona non regge proprio più.

Anche perché lei, nelle scorse settimane, è stata paparazzata in compagnia di un altro. Un ragazzo che risponde al nome di Tomas Ferrari e che era nel suo box sia ad Indian Wells che a Miami. Sono stati visti lasciare il campo, dopo l’allenamento, insieme alla cagnolina di lei, ma c’è di più. Lui non sarebbe esattamente una new entry nella vita della bella Anna: è, al contrario, il suo ex fidanzato.

Toh! Chi si rivede! Ospite speciale a “casa” di Sinner

La Kalinskaya potrebbe non essere la sola ad aver fatto marcia indietro e ad aver “scavato” nel suo passato, in cerca della felicità che noi tutti rincorriamo. Anche il numero 1 del mondo, infatti, potrebbe aver fatto la stessa cosa.

Non è passato inosservato, infatti, l’ultimo post della sua ex fidanzata, Maria Braccini. Qualcuno ha “letto” nella sua foto e nel suo desiderio di geolocalizzarsi, anzi, un chiaro indizio. L’influencer si trova, guarda caso, in Costa Azzurra. Che sia anche lei a Montecarlo, dove Sinner si sta allenando in attesa che arrivi il 4 maggio, giorno in cui potrà finalmente tornare in campo?

Si tratta di una mera supposizione, naturalmente, avendo lei fotografato null’altro che uno scorcio mozzafiato. Chi ha sempre sperato nel ritorno di fiamma, però, non può fare altro che tenere le dita incrociate. E sognare, quindi, che Jannik possa tornare, alla fine della fiera, insieme alla bellissima e discretissima Maria, che era al suo fianco ancor prima della sua ascesa al trono.