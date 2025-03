Kalinskaya e il nuovo fidanzato Ferrari, subito in 3: scioccati i tifosi di Sinner

Ufficiale, Anna Kalinskaya, ex fidanzata di Jannik Sinner, sta con Tomas Ferrari, ma c’è dell’altro: la nuova coppia è già una triade.

Non era a Torino, mentre il suo (presunto) fidanzato sollevava per la prima volta in vita sua la coppa delle Nitto Atp Finals. E non era neppure a Malaga, benché fosse abbastanza certo che, anche in quel caso, il numero 1 del mondo sarebbe riuscito a vincere, insieme ai suoi compagni di Nazionale, la seconda Coppa Davis di fila.

Poteva anche darsi, in linea di massima, che si fossero accordati perché lei potesse godersi le “ferie” invernali e mettere per un po’ da parte il tennis, ma era un alibi che, in tutta onestà, non reggeva più di tanto. Quale ragazzo o ragazza al mondo, del resto, non desidererebbe essere al fianco del proprio partner in momenti felici come quelli che, per l’appunto, abbiamo citato pocanzi? E siamo certi che Anna Kalinskaya ci sarebbe stata eccome, se solo a quel tempo fosse stata ancora la fidanzata di Jannik Sinner.

La verità, invece, sebbene nessuna conferma ufficiale sia mai arrivata a tal proposito, è che i due tennisti potrebbero essersi lasciati già parecchi mesi fa. Ipotesi alla luce della quale è più che sacrosanto che la bella campionessa russa abbia già voltato la pagina e iniziato una nuova storia d’amore. O meglio, nuova si fa per dire, considerando che al suo fianco, secondo i rumors, ci sarebbe adesso una sua vecchia conoscenza: l’ex fidanzato Tomas Ferrari.

Kalinskaya-Ferrari, ecco un’altra prova. Ed è schiacciante

Una prima conferma era arrivata quando, nei giorni scorsi, l’account X GameSetGossip aveva postato un fermo immagine catturato durante una delle partite che Anna ha giocato a Miami.

Anna, Tomas, and their new puppy Bella—traveling from Indian Wells to Miami like one big, happy family. 🐶💕 pic.twitter.com/9TAhc9UXz9 — GameSetGossip (@GameSetGossip) March 25, 2025



In quel frame si vedeva il ragazzo di cui sopra, malgrado tanti sostengano che ci sia stato uno “scambio di identità” e che quello sia il manager della Kalinskaya. Certamente è Tomas, invece, il ragazzo che appare in altri due contenuti: nel video attraverso il quale l’account Brokenrackets mostra i cuccioli delle star in gara a Miami e la foto che è apparsa sulla banca dati Imago. Quello scatto, ancor più del video in questione, è schiacciante.

Anna e Tomas, che tiene in braccio Bella, il nuovo cucciolo della tennista, sono stati immortalati mentre lasciano il campo dopo una sessione di allenamento. Un delizioso quadretto familiare che sembrerebbe non lasciare alcun dubbio sulla natura di questa relazione. Con buona pace dei tifosi di Jannik Sinner, alcuni dei quali si ostinano a sostenere che la loro storia, in barba agli indizi disseminati qua e là, stia procedendo a gonfie vele.