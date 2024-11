Sinner, il mistero s’infittisce: Anna non c’è, ma Maria sì

Sinner, i problemi sono due: nessuno lo aveva minimamente preso in considerazione…

All’indomani dell’incredibile trionfo di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals, il mistero si è infittito. Il giallo è diventato ancor più giallo di quanto non fosse in precedenza. Perché c’è un elemento che non avevamo tenuto in debita considerazione e che potrebbe essere cruciale nella narrazione di quanto accaduto al campione azzurro nei giorni scorsi.

Riavvolgiamo un attimo il nastro, però, prima di passare alle novità. Corre l’obbligo di ricordare che i primi dubbi a proposito della storia d’amore tra il numero 1 del mondo e la sua collega russa, Anna Kalinskaya, sono iniziati ancor prima che si alzasse ufficialmente il sipario sul torneo dei Maestri. Il fatto che la ragazza non fosse a Torino con Jannik aveva destato i primi e legittimi sospetti. Perché pareva assai strano, in effetti, che non lo avesse seguito in un’occasione così importante.

Le si era dato il beneficio del dubbio, ma la situazione s’è fatta immediatamente chiara nel momento in cui, all’improvviso, la stella della Wta ha smesso di seguire il suo fidanzato sui social network. Un gesto tanto inequivocabile quanto inspiegabile, considerando che Sinner, dal canto suo, continuava invece a “spiarla” e a tenerla d’occhio. Anche a metterle “mi piace”, addirittura. Fino a che, 24 ore dopo la vittoria in quel di Torino, pure lui non ha smesso di seguirla su Instagram.

Sinner, questo spiega tutto: il passato torna a bussare

Vista così, giacché 2+2 fa sempre 4, sembrerebbe una comunissima lite tra due giovani della nuova generazione. Che, anziché ignorarsi cordialmente, rendono tutto più plateale ricorrendo a questi “mezzucci” sui social.

Il punto, però, è che potrebbe esserci di mezzo qualcun altro, in questa crisi che passeggera non pare più. Qualcuno che arriva direttamente dal passato di Jannik, vale a dire la bellissima Maria Braccini. Sì, proprio quella Maria lì, la storica fidanzata di Sinner, che si è sempre pensato essere la “parte lesa” nel nuovo corso amoroso del numero 1 del mondo. Pare, ma in assenza di prove fotografiche o conferme ufficiali si tratta solo di mere congetture, che fosse a Torino nei giorni delle Finals.

E che avrebbe addirittura incontrato – informazione da prendere con le pinze poiché non supportata, appunto, da alcuna prova – il campione. Che ci sia in atto un ritorno di fiamma e che sia questo il motivo per cui con la Kalinskaya è finito tutto in rovina? Forse sì, forse no, non è dato saperlo. Di certo c’è solo che un triangolo amoroso così proprio no, non ce lo saremmo aspettati.