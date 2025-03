Lontano dagli occhi, lontano dal cuore: Kalinskaya dimentica Sinner con Ferrari

Si accendono nuovamente i riflettori su Anna Kalinskaya: ecco con chi sta la tennista dopo la rottura con il numero 1 del mondo Jannik Sinner.

La tesi della discrezione reggeva. Era piuttosto verisimile per un campione che, in effetti, non ha mai messo in pubblica piazza i propri sentimenti, men che meno le relazioni in cui è stato coinvolto. Era evidente da un po’ di tempo, tuttavia, che qualcosa non quadrasse e che i rapporti tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya non fossero propriamente idilliaci.

Sono state formulate ipotesi su ipotesi, congetture su congetture, ma in un modo o nell’altro i conti non tornavano. Poteva anche starci, in linea di massima, che i due tennisti avessero deciso di vivere il loro amore lontano dalle telecamere, ma da qui a smettere di seguirsi sui social network ce ne passa. Ecco, quello in cui i like sulle rispettive pagine sono venuti a mancare è stato, probabilmente, il momento in cui la loro love story è giunta ufficialmente al capolinea.

Qualcuno supponeva che potesse trattarsi di un tentativo di depistaggio, ma che bisogno avrebbero avuto, in fondo, di nascondersi e di mentire fino a questo punto, atteso che tutto il mondo era a conoscenza del fatto che ci fosse del tenero fra di loro? Nessuno, appunto. E poi, l’assenza di lei alle Atp Finals di Torino, occasione nella quale il successo di Jannik era bello che annunciato, era stata troppo sospetta. Non poteva trattarsi di un caso, non in quella circostanza.

Chi è il misterioso ragazzo che era nel box di Kalinskaya a Miami

Quindi è tempo, adesso, di chiudere il cerchio e di metabolizzare il fatto che Anna e Jannik, la coppia più chiacchierata dello scorso anno, non stanno più insieme.

The first rule of retrogrades? Never go back to your ex. Clearly, Anna Kalinskaya missed the memo—ditching Jannik Sinner only to reunite with Tomas Ferrari. 🚦🔄 #LoveDoubleFault pic.twitter.com/eITNY95awN — GameSetGossip (@GameSetGossip) March 24, 2025



Di voltare pagina. Cosa che la bellissima tennista russa, per la verità, potrebbe aver già fatto. A mettere la pulce nell’orecchio ai tifosi è stato l’account X GameSetGossip, che, nei giorni scorsi, ha pubblicato un fermo immagine che ha instillato i primi dubbi nel popolo dei social. Il frame mostra che a Miami, nel box della Kalinskaya, c’era un ragazzo che non è esattamente una new entry nella vita della tennista. Quello è nientepopodimeno che il suo ex, tale Tomas Ferrari.

Qualcuno giura di averlo visto, sempre insieme al team della campionessa russa, anche a Indian Wells, ma c’è un mistero che nessuno è ancora riuscito a risolvere. Quello del fermo immagine potrebbe non essere, effettivamente, l’ex fidanzato di Anna, quanto il suo manager. Ma è mai possibile che si somiglino al punto da confonderli?