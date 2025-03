Dramma Sinner, in Russia sanno tutto: “Kalinskaya è andata oltre”

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, ecco come stanno veramente le cose tra i due tennisti: la stampa russa ha fatto luce sulla loro relazione.

Non c’è modo di capire se Jannik Sinner e Anna Kalinskaya stiano ancora effettivamente insieme o meno. Il numero 1 del mondo è stato bravissimo – così come lo era stato in passato, del resto, ai tempi della storia con Maria Braccini – ad eludere i paparazzi e a confondere la stampa. Nessuno ha più idea, a questo punto, di come stiano realmente le cose. Se l’azzurro sia single o se, invece, la sua love story con la collega prosegua come se nulla fosse.

Il solo dato certo di cui disponiamo è il fatto che i due tennisti non si vedano insieme dallo scorso autunno. I rumors sulla loro presunta rottura hanno iniziato a rincorrersi alla vigilia delle Atp Finals e sono stati ulteriormente alimentati dall’assenza della ragazza in quel di Torino. Anna non è stata neanche a Malaga, per la Coppa Davis, così come non si è vista neanche a gennaio, in Australia, mentre il suo presunto fidanzato alzava al cielo, per la seconda volta consecutiva, la coppa degli Australian Open.

Per il resto, solo ipotesi e fake news e nessun’altra certezza sulla base della quale costruire un quadro più completo e dettagliato. In Russia, invece, Paese originario della bella Anna, qualcosina in più si sa. E lo dimostra il fatto che, nelle scorse ore, l’allenatrice della Kalinskaya, Patricia Tarabini, sia intervenuta per chiarire la situazione.

Sinner e Kalinskaya, un dramma dopo l’altro

Neanche la Tarabini, come facilmente intuibile, ha nominato Sinner. Si è adattata, molto probabilmente, alla linea dettata dai due ragazzi, che hanno ormai fatto della riservatezza una vera e propria missione di vita.

“Penso che sia andata oltre le aspettative di molte persone – ha detto la coach, riferendosi al tennis – In cinque anni e mezzo con Anna, una delle cose più importanti che ho sentito da lei è stata solo due settimane fa. Ha detto: ‘Amo il tennis’. Credo di aver fatto il mio lavoro”. Peccato solo che, nonostante gli ottimi risultati da lei raggiunti nel tempo trascorso da quando ha debuttato nel circuito maggiore, i suoi connazionali non siano affatto soddisfatti.

La stampa non fa altro che parlare di “drammi”, quando si tira in ballo Anna. E in tanti, purtroppo, sono convinti che c’entri in qualche modo Jannik Sinner, con il suo calo di rendimento. “Prima di stare con il numero uno del tennis – così scriveva un quotidiano locale qualche giorno fa – Anna era in grande ascesa: quarti di finale all’Australian Open, finale a Dubai, un salto di 50 posizioni in classifica. Poi, da quando il legame con l’italiano è diventato pubblico, le sue apparizioni in campo si sono ridotte”. Siamo alle solite, insomma. Perché la storia, ahinoi, si ripete sempre.