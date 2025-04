Badosa show sui social: trikini da standing ovation

Paula Badosa ha deciso di dirlo con una fotografia: così la tennista spagnola, ora ferma ai box per infortuni, ha incendiato i social network.

A Madrid, così ha promesso, sarà in campo. E non potrebbe essere altrimenti. Che manchi proprio lei, al Masters 1000 che si gioca sulla terra rossa spagnola, è impensabile. Tanto è vero che Paula Badosa, non certo a caso, sta facendo i salti mortali per riprendersi in tempo per il “fischio d’inizio” del torneo più importante che si gioca a casa sua.

Il destino, ancora una volta, le ha giocato un tiro mancino. A gennaio era finalmente tornata in top ten, dopo esserne rimasta fuori per quasi due anni, che l’ennesimo infortunio è arrivato a romperle le uova nel paniere. Non ha giocato a Indian Wells e si è ritirata nel bel mezzo dell’appuntamento di Miami. A causa, sembrerebbe, di un problema alla schiena. Temeva si stesse riproponendo la frattura da stress che l’aveva tenuta fuori dal campo per buona parte del 2023, ma, alla fine, si trattava “solo” di un’ernia.

Un problema che è solo apparentemente banale ma che, per ovvie ragioni, le impedirà di giocare per qualche altra settimana ancora. E così, mentre cerca di rimettersi in sesto e di lasciarsi alle spalle questo ennesimo intoppo, di tanto in tanto si diverte ad interagire con i suoi follower attraverso il box delle domande, lo speciale widget di Instagram.

Paula Badosa, spiaggia mon amour: spettacolo social

Le sue risposte, nella maggior parte dei casi, sono esilaranti. Abbiamo appurato che ha un debole – chissà come mai! – per la Grecia e per i greci, per esempio, ma non solo.

La Badosa è estremamente sincera e non gira mai intorno alle domande, anzi: riesce sempre a soddisfare, in qualche modo, la curiosità dei tifosi. Nonché a deliziarli, visto che, in alcune occasioni, risponde ai loro quesiti postando tramite IG stories delle fotografie. Come quella, per esempio, che ha postato nel fine settimana per far sapere cosa, come le richiedeva un fan, preferisse tra la spiaggia e la piscina.

Per indicare la sua preferenza per la spiaggia, la bella Paula ha ben pensato di postare una foto in cui posa con indosso un trikini semplicemente spettacolare. Una visione che non è passata inosservata, con buona pace del fidanzato Stefanos Tsitsipas, che sin dall’inizio ha parlato di lei come della sua anima gemella.