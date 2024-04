Montpellier-Nantes è una partita valida per la trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Da una parta c’è una squadra, il Montpellier, che la salvezza ce l’ha praticamente in tasca dopo aver vinto tre delle ultime quattro partite. Dall’altra invece abbiamo il Nantes, che come lo scorso anno sembra destinato a vivere un finale di stagione tribolato.

I gialloverdi sono fuori dalla zona rossa ma hanno solamente 3 punti di vantaggio sulla terzultima e rischiano di dover disputare – nella migliore delle ipotesi – lo spareggio promozione-retrocessione. Sabato scorso è arrivata una pesantissima sconfitta davanti al proprio pubblico nel sentito derby con il Rennes (0-3), che non ha fatto altro che acuire il momento complicato degli uomini di Antoine Kombouare, richiamato d’urgenza a metà marzo al posto dell’esonerato Jocelyn Gourvennec. Il k.o. con i rossoneri ha spazzato via l’entusiasmo per la vittoria ottenuta sette giorni prima nello scontro diretto con il Le Havre e confermato le difficoltà che incontrano Chirivella e compagni nei match casalinghi: allo Stade de la Beaujoire il Nantes perde ormai ininterrottamente da dicembre e gli unici punti, negli ultimi 5 mesi, sono arrivati esclusivamente fuori casa.

Kombouare si augura che il trend continui anche nella trasferta occitana, contro un Montpellier che però non conosce sconfitta da oltre un mese e che è imbattuto da ben quattro turni di Ligue 1.

La squadra allenata da Michel Der Zakarian ha approfittato del calendari favorevole, racimolando i punti che servivano per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa e portandosi a +8 dal Le Havre terzultimo. Per avere la certezza di giocare in massima serie anche il prossimo anno, tuttavia, serve ancora un ultimo sforzo.

Come vedere Montpellier-Nantes in diretta tv e in streaming

La sfida tra Montpellier e Nantes, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Nantes ha sì brillato nelle ultime trasferte ma stavolta si troverà di fronte una squadra in salute, che ha quasi raggiunto l’obiettivo stagionale e che potrà dunque giocare questa partita senza pressione sulle spalle. Montpellier leggermente favorito in una gara un cui anche gli ospiti, desiderosi di riscattare la figuraccia nel derby con il Rennes, dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Montpellier-Nantes

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lecomte; Tchato, Omeragic, Sagnan, Mincarelli; Chotard, Leroy; Nordin, Savanier, Coulibaly; Khazri.

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Duverne, Castelletto, Pallois, Amian; Moutoussamy, Chirivella; Mollet, Sissoko, Bamba; Mohamed.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1