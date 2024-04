Pisa-Catanzaro, Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Pisa-Catanzaro è una partita della trentacinquesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Catanzaro è quasi sicuro di giocarli, i playoff. Non si può dire lo stesso del Pisa, che in queste ultime quattro giornate dovrà ancora sudare per rientrare tra le prime otto ed assicurarsi un posto nell’imminente post-season. I toscani hanno 44 punti, uno in meno della Sampdoria ottava, mentre i calabresi sono a quota 56 ed hanno appena sprecato la grande occasione di rosicchiare alla Cremonese quarta.

La squadra di Vincenzo Vivarini, stabile ormai da diversi mesi nelle zone nobili della classifica nonostante lo status di neopromossa, una settimana fa non è andata al di là di un pareggio nello scontro diretto con i grigiorossi di Stroppa (0-0), conservando il quinto posto ma restano a -4 dai lombardi. Svaniti una volta per tutte i sogni di promozione diretta, il Catanzaro cercherà di restare in corsa quantomeno per il terzo e quarto posto, in modo tale da bypassare il turno preliminare dei playoff. I giallorossi hanno incassato solamente due sconfitte da febbraio in poi ed entrambe sono maturate al “Ceravolo” (Reggiana e Como). Il Pisa invece ha iniziato a carburare soltanto due mesi fa e nelle ultime otto giornate le uniche sconfitte le ha rimediate entrambe in terra lombarda (Como e Brescia). Sabato scorso gli uomini di Alberto Aquilani hanno pareggiato 1-1 al San Nicola di Bari contro una squadra in difficoltà come quella biancorossa.

Pisa-Catanzaro: le ultime notizie sulle formazioni

Aquilani confida di recuperare l’attaccante Torregrossa: in settimana l’attaccante ex Brescia e Sampdoria ha di nuovo ricominciato a lavorare con il gruppo e potrebbe recuperare per il Catanzaro. Assenti invece Hermansson e Miguel Veloso, entrambi alle prese con infortuni.

Dall’altro lato, Vivarini deve fare i conti con l’ennesimo forfait di Ghion: la stagione del centrocampista è ormai terminata dopo la diagnosi di lesione muscolare. Un’altra tegola per il tecnico giallorosso dopo il grave infortunio occorso a D’Amico.

Come vedere Pisa-Catanzaro in diretta tv e in streaming

La sfida tra Pisa e Catanzaro è in programma venerdì alle 20:30 all’Arena Garibaldi di Pisa e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Sembrano esserci tutti i presupposti per assistere ad un anticipo movimentato, in cui i gol non dovrebbero mancare. Il Catanzaro in trasferta è una garanzia e da metà gennaio è sempre andato a segno fuori casa. In salute anche il Pisa: in riva all’Arno stanno iniziando a vedere i frutti del lavoro di Aquilani e oltre alla ricerca del possesso i nerazzurri sono diventati anche prolifici, trovando la via del gol ininterrottamente da dicembre.

Le probabili formazioni di Pisa-Catanzaro

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Esteves, Marin; Arena, Valoti, D’Alessandro; Moreo.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Antonini, Scognamillo; Sounas, Pompetti, Petriccione, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2