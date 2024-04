Berrettini, cambio di programma: non più Roma

Berrettini, la notizia sta per essere ufficializzata. Si nasconde un motivo ben preciso dietro il cambio di programma inaspettato.

C’è chi, ironicamente s’intende, lo invita a fare un viaggio a Lourdes, nella speranza che possa ricevere, per così dire, una “benedizione” e liberarsi dalle macumbe che qualcuno potrebbe avergli lanciato in passato. Si scherza, ovviamente, ma dovremmo essere tutti d’accordo sul fatto che Matteo Berrettini non sia esattamente il tennista più fortunato del pianeta.

Gliene sono capitate, in questi ultimi 3 anni, di tutti i colori. Dopo l’exploit a Wimbledon e i tanti altri successi collezionati all’indomani quella finale da sogno, ogni suo piano e programma è stato puntualmente scombinato da un destino che sembra essergli, in un certo senso, avverso. Ogni volta che è in procinto di tornare, ecco che il suo fisico fa le bizze. I guai agli addominali, il problema alla mano, poi l’infortunio al piede. Infine, la più recente tonsillite, che gli ha impedito, di fatto, di giocare al Masters 1000 di Madrid.

Stavolta non si è trattato, fortunatamente, di un problema grave, ma “gravi” sono le conseguenze derivanti da questo suo ennesimo forfait. Vincendo a Marrakech era riuscito a rientrare in top 100, ma adesso è ad un passo dallo sprofondare nuovamente. Serve continuità, e Berrettini la stava anche ritrovando, ma potrebbe non bastare. Serve anche un pizzico di “fortuna”, nel suo caso, non avendo lui brillato da questo punto di vista negli ultimi tempi.

Berrettini, wild card in arrivo?

Ora, tonsillite permettendo, è atteso a Roma, dove manca da un bel po’ per i soliti problemi fisici che gli danno il tormento. Matteo potrebbe rendere noto a breve, però, un piccolo cambio di programma.

Il suo rientro bis potrebbe avvenire non più nella città eterna, ma a Cagliari. L’Unione Sarda riferisce, infatti, che l’ipotesi che Berrettini partecipi al Sardegna Open non è per nulla remota. Si giocherà la settimana prima degli Internazionali d’Italia e potrebbe essere il palcoscenico giusto, dunque, su cui fare pratica in attesa che si accendano le luci sul Foro Italico.

”Con Berrettini avevamo già parlato per una wild card – ha sottolineato il direttore del torneo cagliaritano, Martin Vassallo Arguello – poi la vittoria a Marrakech ha cambiato i suoi programmi. Ora, dopo il forfait a Madrid, speriamo possa chiedere un nuovo invito“. Ai nastri di partenza, a Monte Urpino, ci sono diversi italiani, tranne Jannik Sinner: nella entry list compaiono Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi. Manca solo lui, dunque. Ma chissà che presto non possano giungere, in tal senso, buone notizie.