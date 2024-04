Venezia-Cremonese è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

È senza dubbio questo il big match della trentacinquesima giornata di Serie B, tra due squadre ancora in corsa per la promozione diretta. Rispettivamente terza e quarta in classifica, separate da 4 punti, Venezia e Cremonese sono pronte a darsi battaglia in una sfida che mette in palio punti davvero molto pesanti.

I lagunari in caso di vittoria raggiungerebbero il Como secondo a quota 67, per i grigiorossi invece è una delle ultime occasioni per evitare i playoff e tornare direttamente in massima serie. La squadra guidata da Giovanni Stroppa potrebbe aver perso definitivamente il “treno” della Serie A sabato scorso a Catanzaro, scivolando a -7 dai lariani: in Calabria la Cremonese si è dovuta accontentare di un pareggio (0-0), mancando l’appuntamento con i tre punti per la quarta volta nelle ultime cinque giornate. L’unico successo di Bianchetti e compagni da metà marzo in poi è stato quello ottenuto a Bari tre settimane fa, poi l’inaspettata sconfitta in casa con la Ternana ed infine il pari a reti bianche del “Ceravolo”. Momento diametralmento opposto invece in laguna, dove gli uomini di Paolo Vanoli sono ancora euforici per via delle vittorie consecutive con Brescia e Lecco, che hanno permesso agli arancioneroverdi di riavvicinarsi al secondo posto. Sempre più letale, intanto, l’attaccante finlandese Pohjanpalo, arrivato a quota 20 gol in campionato.

Venezia-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Vanoli dovrebbe confermare il 3-5-2 di Lecco, con l’intoccabile Pohjanpalo in attacco, supportato da Pierini. A sinistra agirà Bjarkason, dall’altro lato invece Candela. La difesa sarà formata da Sverko, Svoboda e Idzes.

Dall’altro lato, il grande assente è l’ex Johnsen, appiedato dal giudice sportivo. Davanti riecco il tandem Coda-Vazquez, con Falletti e Tsadjout pronti a dare manforte dalla panchina. Rientra Collocolo dalla squalifica.

Come vedere Venezia-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Venezia e Cremonese è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Penzo” di Venezia e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Da dicembre in poi il Venezia ha perso solamente una volta davanti al proprio pubblico. I lagunari al momento sembrano stare meglio rispetto alla Cremonese, arrivata a fine stagione con il fiatone, ed hanno tutte le carte in regola per evitare quantomeno la sconfitta. A differenza di quanto accadde all’andata – i grigiorossi prevalsero 1-0 – c’è da aspettarsi almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Venezia-Cremonese

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Andersen, Steinn Bjarkason; Pohjanpalo, Pierini.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Ravanelli; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Collocolo, Sernicola; Vasquez, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1