Sassuolo-Inter 1-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Sassuolo-Inter: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 4 maggio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

L’Inter campione d’Italia arriva al Mapei Stadium per affrontare un Sassuolo con l’acqua alla gola e alla disperata ricerca di punti per non arrendersi alla retrocessione. I neroverdi sono stati gli unici a battere i nerazzurri in campionato in questa stagione: la squadra di Inzaghi potrebbe dunque prendere la sfida sul personale e lottare con particolare piglio.

Simone Inzaghi, dopo aver schierato la formazione titolare anche contro il Torino nell’ultima partita in A, si permette un po’ di turnover, presentandosi con Audero in porta, Frattesi e Asllani a centrocampo, Carlos Augusto sulla fascia sinistra e Sanchez in attacco accanto a Lautaro Martinez.

Ballardini lancia a sorpresa dal primo minuto Lipani a centrocampo, con Henrique e Thorstvedt. In attacco, come unica punta, c’è l’ex nerazzurro Pinamonti. Dietro la punta agisce Lauriente.

Momenti clou della sfida

I nerazzurri mantengono il controllo nei primi 10′, dopodiché i padroni di casa provano a guadagnare metri con un pressing più alto e azioni più veloci. Al 15′, de Vrij deve intervenire per fermare un pericoloso affondo di Thorstvedt, un minuto dopo il tiro di Lipari chiama Audero alla parata in allungo.

Al 20′ Doig ruba il pallone a Dumfries e lo serve al centro a Lauriente che deve solo spingerlo in rete: è 1-0. Asllani seve benissimo proprio Dumfries dopo 5′, ma l’olandese spreca malamente a tu per tu con Consigli. Due minuti più tardi il portiere del Sassuolo ferma una bella conclusione di Sanchez da fuori. Ci riprova ancora Dumfries al 40′, senza successo. Poi al 46′ Lautaro va in goal, ma la VAR annulla per fuorigioco. Finisce così il primo tempo.

Nel secondo tempo succede pochissimo: l’Inter mantiene il controllo del gioco senza riuscire ad affondare, il Sassuolo abbassa i ritmi e applica l’ostruzionismo ragionato. La prima vera emozione arriva all’91’ con un cross di Cuadrado che Arnautovic spara addosso a Consigli.

Tabellino e pagelle di Sassuolo-Inter

SASSUOLO (3-5-1-1): Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan (85′, Missori), Lipani (71′, Obiang), Henrique (85′, Racic), Thorstvedt (59′, Boloca), Doig; Lauriente; Pinamonti. All. Ballardini

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, de Vrij, Bastoni (68′, Buchanan); Dumfries (59′, Cuadrado), Frattesi (68′, Barella), Asllani (73′, Klaassen), Mkhitaryan (59′, Arnautovic), Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi

ARBITRO: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido

MARCATORI: 20′, Lauriente

NOTE: Ammoniti: 89′, Pavard; 90′, Boloca: Recupero: 5′

Il migliore in campo è Kumbulla: l’italo-albanese è sicuro in tutte le chiusure e autoritario in marcatura, in 90′ sbaglia pochissimo e tiene a bada Lautaro (7). Laurentie fa il suo dovere mandando in rete l’unica vera occasione creata dal Sassuolo (7). Delude ancora Pinamonti (5,5). Nell’Inter tutti giocano sottotono. Il peggiore in campo è Dumfries: suo l’errore che porta al goal dei padroni di casa (4,5). Male tutto l’attacco, ma in particolare Arnautovic (5). Il meno negativo dell’Inter è Buchanan (6,5). Dopo di lui si salvano Cuadrado e Asllani (6).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro assegna il goal del pareggio a Lautaro nel recupero del primo tempo: dopo una lunga analisi la VAR registra il fuorigioco e spinge Marchetti ad annullare. C’è un tocco sospetto di braccio in area di Thorstvedt: arbitro e VAR non intervengono. Il direttore di gara lascia molto correre, ma già nel primo tempo al Sassuolo toccherebbero due gialli che non vengono dati.

Ecco gli highlights della gara

le immagini saranno disponibili a partire dalle 23:30 circa