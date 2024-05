Lotteria, sembra un fake ma non lo è: non dovrai più andarci

Lotteria, potrebbe sembrare uno scherzo, ma non lo è nella maniera più assoluta: saluta tutti, non dovrai più farlo.

Fermiamoci a riflettere per un secondo. Il montepremi del Superenalotto, in questo momento, è “pericolosamente” vicino allo sfondare il tetto dei 100 milioni di euro. Tutti vogliono i soldi in palio, tutti li bramano, ma siamo certi che basti una vita intera per spendere e dare fondo a una cifra così incredibilmente alta? Siamo proprio sicuri di avere a disposizione il tempo necessario per goderci una somma del genere?

Cheng Saephan, per gli amici Charlie, non ne è assolutamente convinto. Ha 46 anni ed è migrato dal Laos per trasferirsi negli Usa, nella speranza di sbarcare il lunario. E per un po’ è andata anche bene, effettivamente. Solo che poi, ad un certo punto, ha iniziato a star male. Da 8 anni sta combattendo contro il mostro del secolo, vale a dire il tumore. Ma anche nella sua storia, come spesso accade per una mera questione di coincidenze, c’è il rovescio della medaglia.

È lui l’uomo che, nelle scorse ore, ha scoperto di aver vinto una delle somme più elevate che siano mai state vinte al Powerball, la Lotteria a stelle e strisce che gli americani “venerano” come gli italiani fanno come il Superenalotto. Il 46enne di Portland ha vinto, pensate un po’, 1,3 miliardi di dollari, l’equivalente di poco più di 1,2 miliardi di euro.

Lotteria, una vita non basta

Una gioia incontenibile, manco a dirlo, ha travolto quest’uomo del Laos: “Sono grato per quello che è accaduto, sono stato benedetto”, ha detto nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla Lotteria dello Stato dell’Oregon. “Ha cambiato la mia vita”, ha poi aggiunto, riferendosi ovviamente all’incredibile jackpot centrato con la sua schedina.

“Potrò provvedere alla mia famiglia e alla mia salute… mi troverò un buon medico”, ha rivelato ancora, salvo poi lasciarsi andare ad una riflessione che, in qualche modo, ha commosso il mondo intero. “Come avrò il tempo per spendere tutti questi soldi? Quanto tempo vivrò?”. Si pone questa e mille altre domande ancora, Charlie, che ha pensato di dividere il suo premio, oltre che con la sua famiglia, anche con l’amico Laiza Chao.

Curiosissimo è il modo in cui ha rivelato alla moglie di aver vinto al Powerball. Le ha inviato un selfie scrivendo “Siamo miliardari”, ma la donna, lì per lì, non se l’è bevuta. Credeva che fosse uno scherzo, ovviamente. Dopodiché l’ha chiamata, le ha chiesto dove fosse e, quando la sua dolce metà gli ha detto di essere al lavoro, le ha fatto sapere che non avrebbe più avuto bisogno di andarci. Altro che fake: era tutto, deliziosamente, vero.