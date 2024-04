Bochum-Hoffenheim, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bochum-Hoffenheim è una partita della trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Bochum, una delle squadre in questo momento più in difficoltà in Bundesliga, la scorsa settimana è tornato a flirtare con la zona retrocessione, scivolando al terzultimo posto. L’esonero di Thomas Letsch per adesso pare non aver sortito gli effetti sperati, con i biancoblù che continuano a mancare l’appuntamento con i tre punti dallo scorso febbraio.

Da quando in panchina c’è il nuovo tecnico, Heiko Butscher, il Bochum ha ottenuto un punto in due partite e sabato scorso ha perso in maniera sanguinosa lo scontro diretto con il Wolfsburg (1-0). Se il campionato – per assurdo – terminasse oggi, dunque, Losilla e compagni sarebbero costretti a disputare lo spareggio promozione-retrocessione con la terza classificata del campionato cadetto, con il rischio di ritrovarsi nuovamente in Zweite Liga – l’equivalente tedesca della nostra Serie B – a distanza di tre anni dalla promozione del 2021. Il problema principale del Bochum, da un po’ di tempo a questa parte, è una difesa che continua a subire troppi gol. Dopo la sconfitta della Volkswagen Arena sono addirittura 60 quelli totali: peggio ha fatto solamente il fanalino di coda Darmstadt.

Deve fare i conti con una difesa “ballerina” pure l’Hoffenheim, ma nonostante il club di Sinsheim abbia subito lo stesso numero di reti del Bochum, è molto più avanti in classifica grazie ai 19 gol realizzati in più. La squadra di Pellegrino Matarazzo può ancora ottenere la qualificazione ad una delle prossime coppe europee, essendo ad una sola incollatura dal Friburgo settimo. In trasferta l’Hoffenheim non vince da febbraio ma negli ultimi 2 match casalinghi ha avuto la meglio sia sull’Augsburg (3-1) che sul Borussia Monchengladbach (4-3).

Come vedere Bochum-Hoffenheim in diretta tv e streaming

La sfida tra Bochum e Hoffenheim è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Hoffenheim, pur non vincendo fuori casa da più di due mesi, dovrebbe uscire con un risultato positivo dal Vonovia Ruhrstadion, approfittando di un avversario in grande difficoltà come il Bochum. Entrambe le squadre non brillano in fase di non possesso, motivo per cui ci aspettiamo una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Bochum-Hoffenheim

BOCHUM (4-3-3): Riemann; Passlack, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo; Losilla, Mašović, Stöger; Bero, Hofmann, Wittek.

HOFFENHEIM (3-4-1-2): Baumann; Kabak, Grillitsch, Drexler; Kadeřábek, Prömel, Tohumcu, Skov; Kramarić; Weghorst, Beier.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2