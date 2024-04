Gratta e Vinci, lo stop è UFFICIALE: su internet non si parla d’altro

Gratta e Vinci, adesso lo stop è ufficiale: il tagliando non ha dato le risposte cercate. E su internet in questo momento non si parla davvero d’altro

Ci sono quei tagliandi che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli immette sul mercato che non riescono in nessun modo a fare breccia nel cuore degli utenti. E dopo un periodo di prova, corretto, perché sappiamo benissimo come possa succedere di tutto da un momento all’altro, vengono altrettanto giustamente messi da parte. Stoppati. E chiusi.

Ed è proprio questo il caso, anche se c’è da dire che i clienti “abituali” dei Gratta e Vinci, quelli che di solito escono di casa per comprarne uno, nemmeno si accorgeranno di questa decisione: sì, perché il biglietto in questione fino al momento si poteva comprare solamente online, quindi attraverso il sito oppure l’applicazione della Sisal o di chi ha la concessione per venderli. Insomma, ecco perché su internet non si parla d’altro.

Gratta e Vinci, ecco il biglietto fermato

Come da nota ufficiale che si può tranquillamente leggere sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, arriva la chiusura del tagliando Numerissimi Linea Plus. Uno di questa famiglia, quello che possiamo trovare anche in tabaccheria, è invece uno di quelli che sta riscuotendo un buon successo, anche perché riesce pure a regalare delle vincite decisamente importanti. Non è stato così per quello che è il suo alter ego online.

Il biglietto in questione era stato approvato – si legge in questo caso su Agimeg.it – il 6 ottobre del 2021. Qualcuno ovviamente ci avrà giocato, ma adesso è arrivato il momento di cambiare strategia. Numerissimi Linea PLUS è (era) un Gratta e Vinci online con un costo di giocata pari a 5 euro e con un premio massimo di 500 euro. E magari sarà stato anche per questo che agli utenti non è piaciuto. Di solito un biglietto di 5 euro mette in palio come vincita massima la bellezza di 500mila euro. Ed è proprio il sogno di vincere una somma del genere che permette allo stesso tagliando di prendere il volo. Esperimento fallito.