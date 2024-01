Aston Villa-Newcastle, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Aston Villa-Newcastle è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il campionato dell’Aston Villa cominciò proprio dalla sfida con il Newcastle. Lo scorso agosto assistemmo ad un vero e proprio monologo dei Magpies, che rifilarono addirittura 5 gol alla squadra di Unai Emery (5-1). Uno shock che il club di Birmingham riuscì comunque a superare immediatamente, dimostrando che quella batosta rappresentava solo un banale incidente di percorso. Da quella partita, infatti, l’Aston Villa ha ottenuto ben 43 punti – addirittura 14 in più del Newcastle – ed è in piena corsa per un posto tra le prime quattro.

I Villans stanno andando ben oltre quelle che erano le aspettative di inizio stagione, riuscendo anche a dosare le energie per far fronte al doppio impegno: hanno brillato anche in Conference League, qualificandosi direttamente agli ottavi (non disputeranno gli spareggi) e rimanendo i principali favoriti per la vittoria finale. Anche parlare di titolo non è un’utopia: l’Aston Villa in questo momento ha gli stessi punti di Arsenal e Manchester City – rispettivamente terzo e secondo – e solo cinque in meno del Liverpool capolista. Nel primo appuntamento di campionato del 2024 è arrivato un pareggio a reti bianche con l’Everton, stesso risultato che è maturato venerdì scorso nel match di quarto turno di FA Cup con il Chelsea a Stamford Bridge: per decidere chi avanzerà al turno successivo servirà il replay.

La serie negativa del Newcastle

La coppa nazionale ha invece permesso al Newcastle di tornare a “respirare” dopo una lunga serie di risultati negativi in campionato: domenica gli uomini di Eddie Howe hanno battuto 2-0 il Fulham a domicilio.

Ora però bisogna fare il possibile per evitare l’ennesima sconfitta in Premier League: dopo il 3-2 dello scorso 13 gennaio con il Manchester City sono diventati quattro i k.o. consecutivi incassati dai bianconeri, che rischiano di mancare la qualificazione alle prossime coppe europee. I Magpies sono fermi a quota 29 punti e per adesso devono accontentarsi di un anonimo decimo posto. Tra le principali cause di questo calo vertiginoso ci sono gli infortuni: oltre allo squalificato Tonali, restano in infermeria Wilson, Barnes, Targett, Pope, Willock, Anderson e Joelinton.

Come vedere Aston Villa-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida tra Aston Villa e Newcastle è in programma martedì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Aston Villa in casa è stato quasi perfetto in questa prima parte di stagione: davanti al proprio pubblico ha incassato solamente una sconfitte nelle ultime 17 partite. Difficile ipotizzare un colpaccio del Newcastle, che, oltre ad essere rimaneggiato, in trasferta invece fa molta fatica ed è addirittura penultimo per rendimento esterno. Almeno due le reti complessive.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Newcastle

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Lenglet, Moreno; Bailey, Douglas Luiz, Kamara, McGinn; Diaby, Watkins.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Miley; Murphy, Isak, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1