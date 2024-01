Everton-Aston Villa è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Quindici giorni dopo l’Everton torna a giocare una partita di campionato: tra la sconfitta coi Wolves, la terza consecutiva, ed il match di Goodison Park con l’Aston Villa, i Toffees hanno disputato un solo incontro, quello valido per il terzo turno di FA Cup con il Crystal Palace, terminato 0-0. Il replay della sfida è in programma la prossima settimana.

Se non fosse per la penalizzazione di 10 punti il club di Liverpool non se la passerebbe male e sarebbe a +11 sulla terzultima. La penalità, tuttavia, complica tutto: in attesa di capire se verrà confermata o meno (la società ha presentato ricorso), la squadra di Sean Dyche deve fare il possibile per allontanarsi dalla zona retrocessione, diventata troppo vicina dopo i recenti risultati positivi del Luton, sotto di una sola incollatura. I Toffees devono ritrovare lo spirito di inizio dicembre, quando contro ogni pronostico reagirono alla notizia della penalizzazione portando a casa cinque vittorie in sei partite. Delle tre sconfitte rimediate tra Natale e Capodanno, invece, la più inspiegabile resta quella con il Wolverhampton: al Molineux l’Everton ha incassato una delle batoste più pesanti (3-0) della sua stagione.

Emery non si pone limiti

Dyche in questo fine settimana dovrà essere bravo a prendere le contromisure alla squadra di Unai Emery, che da diversi mesi sta ormai studiando da big.

L’Aston Villa dopo 20 giornate è secondo in classifica, con soli tre punti in meno della prima della classe, il Liverpool. Una stagione fantastica finora per i Villans, che hanno superato senza problemi anche il girone di Conference League, arrivando davanti a tutti. Gli uomini guidati dal tecnico basco restano in corsa anche in FA Cup: al debutto hanno battuto 1-0 il Middlesbrough grazie ad una rete di Cash. In Premier League l’Aston Villa si era congedato con una vittoria, arrivata in modo rocambolesco contro il Burnley (3-2). Tante assenze per Emery nella trasferta di Goodison Park: Traoré è impegnato in Coppa d’Africa, ma mancheranno all’appello anche Buendia, Digne, Pau Torres, Mings e Tielemans.

Come vedere Everton-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Everton-Aston Villa è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Everton, come al solito, lotterà ma potrebbe non bastare contro un Aston Villa che vuole vendicare l’eliminazione dalla League Cup dello scorso settembre (i Toffees ebbero la meglio 2-1 contro una formazione piena di riserve). Ospiti leggermente favoriti in una gara in cui si segnerà sia da una parte che dall’altra.

Le probabili formazioni di Everton-Aston Villa

EVERTON (4-5-1): Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Doucouré, Onana, Garner, Danjuma; Calvert-Lewin.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Diego Carlos, Moreno; McGinn, Douglas Luiz, Kamara, Bailey; Diaby, Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2