Venezia-Sampdoria, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Venezia-Sampdoria è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Quattro giornate senza vittoria. Il Venezia ha chiuso il 2023 male. E ha visto la classifica accorciarsi e anche di molto. Un momento negativo per i lagunari, che però per questo 2024 hanno recuperato il centravanti principe, Pohjanpalo, che contro la Sampdoria sarà in campo dal primo minuto. Un rientro fondamentale.

Basterà per avere la meglio sulla squadra di Pirlo che adesso vede i playoff distanti solamente due punti? Crediamo di no, oggettivamente. I liguri dell’ex tecnico della Juventus hanno mostrato di avere le carte in regola, a suon di prestazioni e di risultati, di poter rientrare nel gruppo che conta, quello che alla fine della stagione regolare cercherà di prendersi la massima serie. Una stagione iniziata malissimo – più volte Pirlo è stato sulla graticola – che però si è sistemata. Serviva pazienza da parte della Samp e fiducia. E forse le cose sono anche andate per il verso giusto. Insomma, non ci sentiamo di dare per spacciata la formazione di Pirlo, anzi. Siamo sicuri che potrebbe tornare a casa con un risultato positivo.

Come vedere Venezia-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Venezia-Sampdoria è in programma domenica 14 gennaio alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Venezia-Sampdoria

Nel match in Laguna è il pareggio il risultato che potrebbe venire fuori, in una gara da almeno una rete per squadra. Sì, sia i padroni di casa che gli ospiti di Pirlo hanno le carte in regola per riuscire ad esultare. Poi, il Venezia e sì secondo, ma gli ospiti sono in forma. Quindi pareggio. Senza quasi dubbio.

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Bjarkason, Pohjanpalo, Pierini.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano; Depaoli, Yepes, Benedetti; Verre; La Gumina, De Luca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1