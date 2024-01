Middlesbrough-Aston Villa, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Middlesbrough-Aston Villa è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca sabato alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nel giro di pochi giorni il Middlesbrough ospiterà al Riverside Stadium due club di Premier League: l’Aston Villa in FA Cup ed il Chelsea in League Cup. La partita più importante è ovviamente la seconda – in programma martedì prossimo – visto che si tratta di una semifinale (d’andata). L’allenatore del Boro, l’ex centrocampista del Manchester United Michael Carrick, potrebbe dunque vedersi costretto a fare delle scelte, dando priorità alla sfida con i Blues di Mauricio Pochettino.

Le due coppe per dimenticare la brutta sconfitta rimediata nel giorno di Capodanno contro il Coventry, che ha avuto la meglio 3-1 davanti ai tifosi degli Smoggies. Si è trattato della seconda battuta d’arresto nelle ultime tre giornate per il Middlesbrough: la forte discontinuità degli uomini di Carrick per adesso non permette al Boro di riagganciare la zona playoff. In Championship, l’equivalente inglese della nostra Serie B, i biancorossi sono soltanto dodicesimi: la classifica, tuttavia, è molto corta e i punti che li separano dal Sunderland sesto sono a malapena quattro. Sensazionale invece la stagione dell’Aston Villa finora, con la squadra di Unai Emery che sta lottando addirittura per il titolo insieme a tre corazzate come Liverpool, Manchester City ed Arsenal.

Il turnover di Emery

Momento davvero magico per i Villans, dopo 20 giornate secondi in classifica a tre punti dai Reds di Jurgen Klopp e con la concreta possibilità di giocare la Champions League il prossimo anno.

L’ultima uscita dei Villans risale allo scorso 30 dicembre: c’ha pensato un rigore trasformato da Douglas Luiz ad un minuto dalla fine (3-2) a sistemare la pratica Burnley ed a interrompere un digiuno di vittorie che durava da due turni, in seguito al pareggio con lo Sheffield United ed alla sconfitta con il Manchester United ad Old Trafford. Emery potrebbe ruotare diversi giocatori nel primo impegno di FA Cup, come del resto fece a settembre in League Cup (il suo Villa fu eliminato subito dall’Everton). Traoré è partito per la Coppa d’Africa, mentre Mings, Pau Torres, Buendia, Digne e Tielemans sono indisponibili: il tecnico medita dunque di dare spazio a Chambers in difesa e a Duran in attacco.

Come vedere Middlesbrough-Aston Villa in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup tra Middlesbrough e Aston Villa, in programma sabato alle 18:30, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Non è un match dal risultato scontato, le sorprese sono sempre dietro l’angolo in questa competizione ma il fatto che il Middlesbrough dovrà scendere nuovamente in campo tra quattro giorni potrebbe influire sulla prestazione degli uomini di Carrick. Crediamo dunque che ad avere la meglio sarà l’Aston Villa in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Middlesbrough-Aston Villa

MIDDLESBROUGH (4-2-3-1): Glover; van den Berg, Fry, Clarke, Bangura; Howson, Barlaser; Jones, Rogers, Greenwood; Coburn.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Chambers, Konsa, Lenglet, Moreno; Zaniolo, McGinn, Kamara, Bailey; Duran, Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2