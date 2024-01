FA Cup: i pronostici sulle altre partite di sabato 6 gennaio

FA Cup, in questo fine settimana è la coppa nazionale più prestigiosa a farla da padrona in Inghilterra: i pronostici sulle altre partite.

Tra tutti i vari turni della FA Cup, la coppa nazionale inglese più prestigiosa, il più atteso è il terzo, che non è solo quello in cui entrano in scena i club della Premier League. Esclusivamente in questo turno, infatti, è possibile assistere ad improbabili sfide – ma comunque ricche di fascino – tra squadre semidilettantistiche ed altre blasonate che invece lottano per traguardi importanti.

Il Maidstone, ad esempio, è l’unico “sopravvissuto” tra i club che militano nel campionato di sesto livello: nel terzo turno di FA Cup se la vedrà con lo Stevenage, che partecipa alla League One, l’equivalente della nostra Serie C. Occhio alle possibile sorprese, visto che la squadra di casa nel turno precedente ha già fatto fuori un avversario di categoria superiore, il Barrow: per eliminare lo Stevenage servirà un’altra impresa ma se il Maidstone dovrebbe riuscire a segnare almeno una rete. Da monitorare anche il match tra Watford, attualmente a metà classifica in Championship, il campionato cadetto, è il piccolo Chesterfield, primo della classe in National League. Gli Hornets, che non superano un terzo turno dal 2019, sono molto incostanti e potrebbero sottovalutare eccessivamente i loro avversari, pronti a dare battaglia.

Tra gli incontri più intriganti c’è quello tra due club di Championship, Sheffield Wednesday e Cardiff: i gallesi in campionato hanno 15 punti in più degli Owls e potrebbero fare il colpaccio ad Hillsborough. Non ci aspettiamo invece grosse sorprese nelle sfide tra QPR e Bournemouth, con questi ultimi nettamente favoriti, e tra Swansea e Morecambe.

FA Cup: il Cambridge può sorprendere il Blackburn

Il Leicester di Enzo Maresca sta letteralmente dominando il campionato di Championship e la promozione sembra essere già in tasca.

Le Foxes, forti di un vantaggio di 13 punti sulla terza in classifica, si potranno dedicare alla sfida di FA Cup con il Milwall: quello londinese però è un campo ostico e non è da escludere che subiscano almeno un gol. Potrebbe essere in grado di sovvertire i pronostici il Cambridge, club di League One, che sarà ospite del pericolante Blackburn di Jon Dahl Tomasson, in difficolta in Championship. La sorpresa ci può stare, con gli ospiti che molto probabilmente castigheranno una delle difese più perforate del torneo cadetto. Match potenzialmente movimentati anche Southampton-Walsall e Plymouth-Sutton.

FA Cup: possibili vincenti

• Bournemouth (in QPR-Bournemouth, ore 16:00)

• Chesterfield o pareggio (in Watford-Chesterfield, ore 16:00)

• Cardiff o pareggio (in Sheffield Wednesday-Cardiff, ore 18:30)

• Swansea (in Swansea-Morecambe, ore 18:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Maidstone-Stevenage, ore 13:30

• Milwall-Leicester, ore 13:30

FA Cup: le partite da almeno tre gol complessivi

• Blackburn-Cambridge, ore 16:00

• Southampton-Walsall, ore 16:00

• Plymouth-Sutton, ore 16:00

La partita da meno di tre gol complessivi

• Hull City-Birmingham, ore 16:00