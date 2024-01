Empoli-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Milan è una partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Consolidare il terzo posto e provare a rosicchiare qualche punto a Inter e Juventus, per ora le uniche pretendenti al titolo. L’obiettivo del Milan, nei prossimi mesi, deve essere quello di recuperare più terreno possibile nei confronti di nerazzurri e bianconeri, che al momento “escludono” gli uomini di Stefano Pioli dalla corsa al tricolore.

Gli odiati cugini sono a -9, mentre la Signora vanta un margine di sette punti sul Diavolo: divari troppo ampi per sognare una rimonta. La panchina del tecnico emiliano, intanto, appare più solida dopo i cinque risultati utili consecutivi: dalla sconfitta con l’Atalanta dello scorso 9 dicembre, il Milan ha toppato solamente la gara con la Salernitana, terminata in pareggio. Nella prima uscita del 2024 le seconde linee hanno fatto felice Pioli: nonostante le ampie rotazioni, in settimana i rossoneri hanno strapazzato il Cagliari in Coppa Italia (4-1), anche grazie ad una doppietta di Jovic, che ha di nuovo risposto presente. Il rotondo successo sui sardi di Claudio Ranieri è valso un pass per i quarti di finale, dove ad attendere il Milan a San Siro sarà l’Atalanta. Prima di pensare al derby con i bergamaschi però Hernandez e compagni dovranno affrontare la trasferta di Empoli. Gli azzurri attraversano un momento particolare: non riescono ad abbandonare la zona retrocessione e l’impresa di Napoli di metà novembre è stata l’ultima vittoria. Da allora, nelle successive sei partite, i toscani hanno collezionato solo tre punti e Aurelio Andreazzoli è preoccupato principalmente per un attacco che non segna da 270 minuti.

Empoli-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Andreazzoli i problemi più grossi ce li ha in difesa, dove deve fare i conti con le assenze di Pezzella, Cacace (squalificato), Bastoni e Bereszynski. A spostarsi sull’out sinistro difensivo toccherà dunque a Luperto, mentre i due centrali saranno Walukiewicz e Ismajli. Baldanzi dal 1′ a supporto delle due punte Cambiaghi e Caputo.

Nel Milan mancheranno anche Chukwueze e Bennacer, convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d’Africa, assenze che si aggiungono a quelle di Kalulu, Thiaw, Pobega, Tomori, Sportiello e Krunic. Pioli per la difesa pensa a Gabbia, appena tornato dopo l’esperienza in Spagna al Villarreal.

Come vedere Empoli-Milan in diretta tv e in streaming

Empoli-Milan è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Castellani” di Empoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Empoli e Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In campionato l’ultimo successo del Milan in trasferta è datato 7 ottobre, quando grazie ad un discusso gol di Pulisic i rossoneri la spuntarono a Marassi contro il Genoa. Il digiuno dovrebbe terminare nella trasferta toscana: il Milan infatti non ha mai perso contro l’Empoli negli ultimi sei confronti e sta decisamente meglio rispetto agli azzurri, che sono immediatamente rientrati nei ranghi dopo le imprese con Fiorentina e Napoli. La squadra di Pioli segnerà con ogni probabilità almeno due reti.

Le probabili formazioni di Empoli-Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2