Chelsea-Preston, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Preston è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca sabato alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Decimo posto in classifica dopo le prime venti giornate di campionato, con dodici punti da recuperare sull’Arsenal quarto. In una stagione senza coppe europee ci si aspettava qualcosa di più da un Chelsea che continua a deludere nonostante le campagne acquisti faraoniche delle ultime sessioni di calciomercato.

I Blues, ad oggi, sarebbero di nuovo fuori da tutto, soprattutto da quella Champions League che a Stamford Bridge manca come l’aria. Mauricio Pochettino, arrivato in estate nella zona ovest di Londra, ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni ma non può certamente essere soddisfatto di come sono andate le cose finora, malgrado i suoi abbiano lanciato dei segnali confortanti nelle ultime uscite. Da metà dicembre il Chelsea ha vinto quattro partite su cinque, arrendendosi solamente al Wolverhampton. Vittorie arrivate però contro avversari non certo di prima fascia (Sheffield United, Crystal Palace e Luton) ma che danno fiducia in vista dei prossimi incontri. Un modo per raddrizzare questa stagione potrebbe essere vincere le coppe nazionali, FA Cup e League Cup. I Blues hanno già raggiunto la semifinale della competizione meno importante, la Coppa di Lega – nella prossima settimana è in programma l’andata con il Middlesbrough – e l’obiettivo è fare strada anche in FA Cup. L’esordio dei londinesi avverrà a Stamford Bridge con il Preston.

Poche rotazioni per Pochettino

I Lilywhites militano in Championship, la serie cadetta inglese, ma al momento sono lontani dalle posizioni di vertice, essendo solamente quattordicesimi (ma a -5 dai playoff).

Gli uomini di Ryan Lowe attraversano peraltro un momento particolare: da fine novembre hanno collezionato ben sette sconfitte ed hanno perso entrambe le ultime due giornate di campionato (Sheffield Wednesday e Sunderland) senza segnare neppure un gol. Pochettino darà priorità alla partita di martedì con il Middlesbrough, anche se le rotazioni per forza di cose non potranno essere molto ampie a causa della lunga lista di infortunati. Sarà assente anche Nicolas Jackson, convocato dal Senegal per la Coppa d’Africa. Davanti toccherà al centravanti albanese Broja, supportato dal rientrante Nkunku.

Come vedere Chelsea-Preston in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup tra Chelsea e Preston, in programma sabato alle 18:30, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Chelsea non dovrebbe avere problemi a battere un Preston che annaspa nel campionato cadetto e che, per stessa ammissione del suo allenatore in conferenza stampa, darà la massima priorità alla prossima partita di Championship. I Blues dovrebbero prevalere con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Chelsea-Preston

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Gilchrist, Thiago Silva, Colwill; Enzo Fernandez, Gallagher; Madueke, Nkunku, Sterling; Broja.

PRESTON (3-5-2): Woodman; Storey, Lindsay, Hughes; Potts, Ledson, McCann, Browne, Millar; Evans, Keane.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0