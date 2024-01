I pronostici di sabato 6 gennaio: Serie A, FA Cup e non solo

I pronostici di sabato 6 gennaio: ci sono quattro partite di Serie A, la FA Cup, la Coppa di Francia, la Coppa del Re e altri tornei in giro per il mondo.

Nel giorno dell’Epifania l’unico tra i principali campionati a scendere in campo sarà la Serie A con quattro partite: alle 12:30 l’Inter parte nettamente favorita sul Verona ulteriormente indebolita dal calciomercato invernale. Alle 15 promette gol la sfida tra Frosinone e Monza, stesso discorso per Sassuolo-Fiorentina in programma alle 20:45. Il Lecce dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta nella sfida delle 18:00 contro il Cagliari.

In Inghilterra, Francia e Spagna è tempo di coppe nazionali. In FA Cup vittorie alla portata per Bournemouth e Aston Villa contro QPR e Middlesbrough, squadre di Championship ampiamente alla portata. Tra le partite da almeno tre gol occhio a Southampton-Walsall, Chelsea-Preston e Swansea-Morecambe.

Pronostici altre partite

In Coppa del Re riflettori puntati sul sorprendente Girona, capace di battere l’Atletico Madrid con un pirotecnico 4-3 nell’ultimo turno di Liga: probabile una nuova vittoria sul campo dell’Elche.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter vincente e almeno tre gol complessivi in Inter-Verona, Serie A, ore 12:30

Vincenti

• Frosinone o pareggio (in Frosinone-Monza, Serie A, ore 15:00)

• Bournemouth (in QPR-Bournemouth, FA Cup, ore 16:00)

• Lecce o pareggio (in Lecce-Cagliari, Serie A, ore 18:00)

• Aston Villa (in Middlesbrough-Aston Villa, FA Cup, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Southampton-Walsall, FA Cup, ore 16:00

• Chelsea-Preston, FA Cup, ore 18:30

• Swansea-Morecambe, FA Cup, ore 18:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Frosinone-Monza, Serie A, ore 15:00

• Stoke City-Brighton, FA Cup, ore 16:00

• Sassuolo-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Girona vincente e almeno un gol per squadra (in Elche-Girona, Coppa del Re, ore 18:00)