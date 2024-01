Sassuolo-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Fiorentina è una partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Fiorentina ha salutato come meglio non poteva il 2023, battendo di “corto muso” anche il Torino di Ivan Juric e scavalcando il Bologna al quarto posto. Terzo successo consecutivo – i viola non erano mai stati continui quest’anno – e terzo 1-0 di fila per la squadra di Vincenzo Italiano, diventata improvvisamente più “pragmatica” dopo l’infortunio del suo miglior giocatore, Nico Gonzalez, che ne avrà almeno per un altro mese.

Contro i granata c’ha pensato di nuovo un difensore, Ranieri, a regalare tre punti di platino alla formazione gigliata, che nel primo tempo aveva sofferto il dinamismo del Toro rischiando più volte di passare in svantaggio. Paradossalmente la Viola ha ripreso a correre con costanza proprio quando si è abbassato il livello delle prestazioni, grazie ad una maggiore attenzione alla fase di non possesso. L’obiettivo della Fiorentina adesso è chiudere il girone d’andata in zona Champions League, davanti al sorprendente Bologna – che Biraghi e compagni affronteranno la prossima settimana nel quarto di Coppa Italia – ed alle più quotate Atalanta, Roma e Napoli. Italiano e i suoi uomini saranno di scena nell’anticipo del sabato sera al Mapei Stadium contro il pericolante Sassuolo. Gli emiliani sono in crisi nera – cinque sconfitte nelle ultime sei partite, compresa quella di Coppa Italia con l’Atalanta – e la panchina di Alessio Dionisi non è più salda ormai da settimane. Serve al più presto una scossa, visto che i punti di vantaggio sul terzultimo posto sono solo due.

Sassuolo-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Dopo il corposo turnover effettuato in Coppa Italia con l’Atalanta Dionisi tornerà a schierare la formazione titolare. L’unico dubbio è in mediana, dove il tecnico neroverde potrebbe arretrare di qualche metro Thorstvedt, tra i più brillanti nelle ultime partite, a scapito di Boloca. In difesa toccherà alla coppia Ferrari-Erlic.

Problemi sulle fasce per la Fiorentina, che oltre a Kouamé – convocato dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa – deve rinunciare anche a Sottil, infortunatosi contro il Torino. A sinistra dovrebbe giocare Brekalo, in odor di cessione, mentre davanti Beltran è favorito su Nzola. Dietro più Quarta di Milenkovic.

Come vedere Sassuolo-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Fiorentina è in programma sabato alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Sassuolo e Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nella scorsa stagione la Viola ebbe la meglio sia all’andata che al ritorno contro il Sassuolo e da quando i neroverdi sono in Serie A non hanno mai perso tre volte di fila con la Fiorentina. Impossibile, tuttavia, non tenere conto del momentaccio della squadra di Dionisi. Che non vince da fine novembre e la cui ultima vittoria davanti al proprio pubblico risale a più di tre mesi fa. La Fiorentina ha più certezze in questo momento rispetto ai neroverdi ma rimane una squadra imprevedibile. Gli uomini di Italiano verosimilmente eviteranno la sconfitta ma è improbabile che riescano a far registrare un altro clean sheet.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2