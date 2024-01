Atalanta-Sassuolo, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Atalanta-Sassuolo è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Coppa Italia rientra da ormai diversi anni negli obiettivi stagionali dell’Atalanta, che dal 2019 in poi ha giocato due finali della seconda competizione nazionale per ordine d’importanza, perdendole entrambe. L’eliminazione dell’Inter, campione in carica da due stagioni, ha aperto una piccola “autostrada” nella parte di tabellone in cui sono stati sorteggiati gli orobici, che hanno dunque una concreta possibilità di arrivare in fondo.

La Dea, che debutterà con il Sassuolo, ai quarti troverebbe una tra Milan e Cagliari, mentre in un’eventuale semifinale se la vedrebbe con la vincente della sfida tra Fiorentina e Bologna. Gian Piero Gasperini e i suoi uomini faranno di tutto per essere presenti nella finalissima di Roma a maggio, potendo contare su una rosa lunga ed attrezzata per restare competitivi su tre fronti. I nerazzurri vengono dalla vittoria per 1-0 sul Lecce in campionato, decisa da un gol del nigeriano Lookman, uno di quello che il tecnico nativo di Grugliasco perderà nel prossimo mese a causa della Coppa d’Africa. Per l’Atalanta quello con i salentini è stato il terzo successo nelle ultime quattro giornate: Fiorentina e Bologna rimangono davanti ma il quarto posto è distante solamente quattro lunghezze.

Momento complicato per il Sassuolo

Continua senza soste invece il momento negativo del Sassuolo, sconfitto anche a San Siro dal Milan: è bastato un gol di Pulisic per piegare i neroverdi.

E la classifica diventa giornata dopo giornata sempre più preoccupante per gli emiliani, che ad un turno dal giro di boa hanno soltanto due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Traballa ancora la panchina di Alessio Dionisi, il cui primo pensiero in questi giorni è la sfida con la Fiorentina di sabato prossimo. Sassuolo che cercherà di riscattarsi anche in Coppa Italia: quanta sofferenza per superare i primi due turni contro due squadre di Serie B, Cosenza e Spezia. I calabresi, in piena estate, si sono arresi solamente dopo i tempi supplementari, mentre i liguri hanno alzato bandiera bianca ai calci di rigore. Nell’Atalanta chance per Bonfanti, Holm e De Ketelaere, mentre l’attacco della formazione emiliana sarà sulle spalle di Mulatteri. Dal 1′ anche il norvegese Ceide.

Come vedere Atalanta-Sassuolo in diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Sassuolo è in programma mercoledì alle 18:00 e si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale). Sarà possibile vedere Atalanta-Sassuolo anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Quarta sfida tra Atalanta e Sassuolo in Coppa Italia. Nei tre precedenti non c’è stata storia, con i bergamaschi che hanno sempre avuto la meglio segnando complessivamente sette gol e subendone soltanto uno. La Dea, peraltro, ha già battuto gli emiliani in questa stagione: 0-2 a Reggio Emilia nella prima giornata di campionato. Il turnover dei due tecnici non spariglierà le carte: Atalanta favorita contro un Sassuolo che non è mai riuscito ad espugnare il Gewiss Stadium. Le reti complessive potrebbero essere almeno due.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Bonfanti, Kolasinac; Holm, Adopo, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Muriel.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Missori, Ferrari, Tressoldi, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Castillejo, Bajrami, Ceide; Mulattieri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1