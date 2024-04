Lotto, 4 numeri ritardatari per la prossima estrazione

Lotto, i numeri non mentono e mettono in evidenza quelle che sono le giocate più strane dell’ultimo concorso e quali sono i numeri ritardati. Tutto quello che c’è da sapere

Intanto iniziamo dal dire una cosa: non c’è nessuna statistica, nessun numero, niente di niente, che dice che prima o poi i numeri ritardatari debbano essere estratti. In ogni concorso, anche in quello straordinario di oggi, le possibilità sono identiche per tutti i 90numeri. Quindi non c’è modo proprio di dire che questi possano uscire.

Certo, c’è la cabala, che è un’altra cosa. E quindi sono moltissime le persone che guardando i numeri ritardatari decidono di investirci qualche euro. Siamo certi che sarà così anche in questo caso, e andiamo quindi a vedere insieme quelli che mancano da moltissimo tempo. Ecco per voi la classifica – stilata da Agipronews.it – che mette in evidenza tutte le statistiche.

Lotto, ecco le statistiche

Intanto andiamo a leggere quelle che sono state le combinazioni numeriche più interessanti che sono venute fuori dall’ultima estrazione: “Da segnalare – viene spiegato sul sito citato prima – una quaterna in cadenza 1 su Napoli (1-31-41-51), un terno in decina 70 su Bari (72-74-78) e un terno in decina 50 su Palermo (52-54-59)“. “Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 2 su Firenze è assente da 89 turni. Tra le decine, la 1-9 su Venezia manca ora da 44 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Cagliari conta 61 turni di ritardo.

Ecco, infine, la classifica dei numeri più ritardati del gioco del Lotto, quelli che secondo alcuni prima o poi usciranno e che quando escono, c’è da dire anche questo, regalano delle vincite davvero interessanti. Sì, è sempre stato così. Quando questi numeri spuntano all’improvviso ci sono quelli che li hanno giocati e che quindi passano all’incasso. Se dovesse venire fuori il 48 a Venezia siamo certi che regalerebbe almeno la metà delle vincite totali. Perché noi italiani siamo fatti così.

48 su Venezia da 147

89 su Torino da 133

23 su Bari da 100

62 su Venezia da 97

33 su Torino da 93