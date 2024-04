Sinner rubacuori: vento di passione nella città dell’amore

Sinner, nessuno è più in grado di resistere al fascino del tennista nativo di San Candido: qui gatta ci cova, c’è “cascata” anche lei.

Dire che sia un periodo incredibilmente positivo, per il tennis italiano, sarebbe riduttivo. Questa espressione non rende bene l’idea, in effetti, in di quante e di quali soddisfazioni i tennisti azzurri stanno regalando ai propri sostenitori. E non ci riferiamo al solo Jannik Sinner, i cui successi sono oramai noti in tutta la galassia.

Tanto nell’Atp, quanto nella Wta, ci sono italiani purosangue che stanno facendo cose da pazzi e che, con le loro imprese, stanno portando sempre più in alto il nome del Bel Paese. Si pensi a Jasmine Paolini, per esempio, che ha fatto passi da gigante e che è in grado, ora, d’insidiare perfino colleghe che, fino a qualche tempo fa, non sarebbero state alla sua portata.

La campionessa di Castelnuovo di Garfagnana è adesso, pensate un po’, 13esima nel ranking Wta, nonché settima nella Race, la graduatoria che stabilirà, a fine stagione, quali tenniste meriteranno di accedere alle Finals. Anche lei, insomma, è ad un passo dal sogno di entrare in top ten e di alzare al cielo, chi lo sa, trofei ancor più prestigiosi di quelli che si è assicurata fino a questo momento. E pure Jasmine, come l’amico Jannik, ha un sogno nel cassetto che, se tutto andrà come deve andare, potrebbe realizzarsi quanto prima.

Tutti pazzi per Sinner: Jasmine Paolini e quel sogno nel cassetto

I Giochi di Parigi sono oramai all’orizzonte ed è normale che i tennisti che vi prenderanno parte siano già proiettati, in parte, verso l’evento clou di questa stagione sin qui straordinaria.

“Mi aspetto un’emozione pazzesca – aveva detto la Paolini qualche giorno fa, in merito alla sua partecipazione alle Olimpiadi – già a guardare la cerimonia in TV quasi mi sono commossa. Per me è l’evento sportivo per eccellenza”. A Madrid, tuttavia, i rappresentanti della stampa hanno voluto che fosse un tantino più specifica.

Ubitennis le ha chiesto, cioè, se la prospettiva di giocare il doppio misto con Jannik Sinner la alletti e se si fossero già accordati, eventualmente, per scendere in campo insieme. “Mi piacerebbe molto – queste le parole della tennista toscana – Vedremo un po’ come andrà e quali saranno i nostri obiettivi”. Nuove passioni sportive esploderanno all’ombra della Tour Eiffel, nella città per eccellenza dell’amore? Lo scopriremo a breve. O, comunque, non appena i diretti interessati scioglieranno le riserve in merito alle loro intenzioni.