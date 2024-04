Berrettini e Sinner, allarme rosso: piovono critiche, esplode la furia

Berrettini e Sinner, la reazione inaspettata ha subito fatto il giro del web: le critiche si sono letteralmente sprecate.

Uno show da sogno in una cornice meravigliosa, unica nel suo genere. La notizia era nell’aria già da un po’, eppure, come spesso accade, tra il fare e l’apprezzare, vogliate perdonarci la piccola variazione sul tema, c’è di mezzo il mare. La Federazione ha dato seguito alla sua promessa, ma il problema è che non tutti hanno preso nel modo giusto la novità introdotta nelle scorse ore.

Si sapeva già da tempo che Angelo Binaghi e i suoi avevano intenzione di fare le cose in grande. E che non si sarebbero risparmiati, in occasione degli ormai imminenti Internazionali d’Italia. Sono stati di parola, eccome se lo sono stati. A Piazza del Popolo, nella città che accoglierà ben presto la carovana del tennis, è stato allestito un campo da tennis in terra rossa. Lì, all’ombra delle chiese gemelle, si giocheranno le partite di pre-qualificazione, alle quali cittadini e turisti potranno assistere senza sborsare un solo euro.

E sempre lì, a ridosso del Masters 1000, si terrà un evento che già si prospetta unico ed irripetibile. Uno fra Jannik Sinner e Matteo Berrettini giocherà un match d’esibizione nello splendido campo con vista sulla città eterna, un appuntamento che si rivelerà imperdibile tanto per gli appassionati quanto per i neofiti del tennis. Peccato solo che non tutti, come vedremo a breve, abbiano digerito questa mossa.

Berrettini e Sinner, il campo a Piazza del Popolo semina zizzania sul web

Le immagini del campo in terra rossa a Piazza del Popolo hanno fatto, manco a dirlo, il giro del web. Non capita tutti i giorni, in effetti, di vederne uno ai piedi di un obelisco imponente e affascinante come il Flaminio.

Sono stati in tanti, però, ad urlare allo scandalo. Basta fare un rapido giro dei social per scoprire che la notizia, in realtà, ha generato non poco malcontento nel Bel Paese. Qualcuno ha parlato di “piazza deturpata”, qualcun altro di “follia”; c’è chi ha paventato il rischio di potenziali “danni alle sculture” e chi ritiene, ancora che sia “la cosa più inutile dell’universo insieme alle zanzare”.

Le critiche, insomma, si sono sprecate, benché siano state bilanciate, fortunatamente, dai commenti entusiasti di quanti, invece, hanno plaudito all’iniziativa. Può piacere e non piacere, quello è legittimo e sacrosanto, ma su una cosa si dovrebbe essere tutti d’accordo: che un campo da tennis in una cornice del genere è quanto di più scenografico si sia mai visto prima d’ora.