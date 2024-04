Un palco da sogno per Berrettini e Sinner: tifosi in estasi

Berrettini e Sinner, l’annuncio ha già fatto sognare a occhi aperti i tifosi di mezzo mondo: manca pochissimo.

L’effetto Sinner c’è e si vede. Lo si evince, per fare un esempio, dal fatto che i biglietti degli Internazionali d’Italia siano andati a ruba in tempi ancor più brevi di quelli previsti.

L’evento è ormai all’orizzonte e la Capitale si sta attrezzando nel migliore dei modi, per far sì che questa edizione possa essere ancora più speciale delle precedenti. Il Masters 1000 di Roma speciale lo è sempre, non fosse altro per la cornice magnifica in cui i tennisti in gara hanno la possibilità di giocare: il Foro Italico è un palcoscenico da sogno e la solennità del posto ha una ricaduta certamente positiva sullo svolgimento del torneo. Ma la città eterna, si sa, è piena zeppa di luoghi che trasudano storia ed emozioni, motivo per il quale si è pensato, quest’anno, di allargare un po’ i confini del perimetro entro il quale racchiudere gli Internazionali d’Italia. Con una novità sostanziale a fare da contorno all’evento, attesissimo dagli italiani ma anche dagli stranieri che, con la scusa degli IBI24, avranno magari la possibilità di visitare la magica Roma.

L’annuncio è di quelli potenti, di quelli destinati a far parlare di sé. “Gli Internazionali d’Italia quest’anno arrivano in Piazza del Popolo”, ha detto l’assessore ai Grandi eventi, turismo, moda e sport della città eterna, Alessandro Onorato.

Berrettini e Sinner al centro del mondo

“Con l’iniziativa “Tennis in Piazza” – ha aggiunto – che permetterà di allestire un campo da tennis provvisorio in terra a Piazza del Popolo, lo sport arriverà a tutti, romani e turisti, grandi e piccoli, azzerando ogni barriera sociale ed economica. Questo è il reale scopo dell’attività sportiva, il miglior mezzo per promuovere uno stile di vita sano incentrato sul benessere della persona. Inoltre, come diciamo da tempo, i grandi eventi devono coinvolgere in maniera attiva tutta la città”.

“Nelle ultime edizioni degli Internazionali – ha proseguito Onorato – abbiamo allargato il perimetro del torneo grazie alla comunicazione mirata nelle metro, nelle vie del centro e sui ponti, ma anche con serate a tema. Quest’anno, che farà segnare un ulteriore record di presenze e di indotto per Roma, riusciremo a portare i tennisti professionisti a Piazza del Popolo. Le immagini, vista la cornice unica, faranno il giro del mondo“.

La notizia più bella riguarda, però, i nostri due campioni del cuore, ovvero Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Uno fra i due si esibirà in piazza, dinanzi agli occhi estasiati dei grandi e dei piccini che accorreranno nel cuore della città per realizzare il sogno di vederli dal vivo.