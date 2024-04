Arsenal-Aston Villa, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Aston Villa è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Sette giorni di fuoco per un Arsenal chiamato a barcamenarsi tra campionato e Champions League. I Gunners mercoledì prossimo si contenderanno un posto nella semifinale della coppa dalle grandi orecchie con il Bayern Monaco ma per superare il turno dovranno espugnare l’Allianz Arena, avendo pareggiato 2-2 nella gara d’andata giocata a Londra.

Gli uomini di Mikel Arteta però non possono trascurare la Premier League: mancano meno di 2 mesi alla fine del torneo e Odeegard e compagni sono primi in classifica, a pari punti con il Liverpool e con il fiato sul collo del Manchester City, che è a -1. In questo fine settimana l’Arsenal scenderà peraltro in campo per ultimo, conoscendo i risultati delle dirette concorrenti che nel frattempo potrebbero averlo già sorpassato. Tra due “fuochi”, l’allenatore basco sarà chiamato a fare delle scelte importanti a livello di formazione, dosando le energie di qualche titolare in vista dell’importante sfida di coppa che attende i suoi uomini dopo pochi giorni.

Intanto l’avversario, in campionato, non è dei più abbordabili. All’Emirates Stadium arriva l’Aston Villa dell’ex Unai Emery, che a Londra non ha lasciato affatto un buon ricordo.

I Villans si stanno giocando la qualificazione alla prossima Champions League con il Tottenham, che condivide al momento gli stessi punti, 60, ma deve ancora recuperare una partita. Anche il club di Birmingham in settimana è stato impegnato in Europa: nell’andata dei quarti di finale di Conference League ha battuto 2-1 i francesi del Lille, ma è un risultato che lascia tutto aperto in vista di giovedì prossimo. L’Aston Villa in campionato ha rallentato parecchio nell’ultimo mese, raccogliendo una sola vittoria nelle ultime 5 giornate.

Come vedere Arsenal-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Arsenal-Aston Villa è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213), La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nel 2024 l’Arsenal ha collezionato più punti di tutti in campionato ed ha la miglior difesa. La stanchezza per la sfida di martedì scorso con il Bayern Monaco sicuramente giocherà un ruolo importante, ma si può fare lo stesso discorso per l’Aston Villa, che deve fare i conti pure con assenze pesanti (una su tutte quella di Douglas Luiz a centrocampo). Gunners favoriti in una gara da almeno tre gol totali.

Le probabili formazioni di Arsenal-Aston Villa

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard, Smith Rowe; Saka, Martinelli, Havertz.

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; McGinn, Tielemans, Iroegbunam; Bailey, Rogers, Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1