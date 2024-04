Berrettini ci ripensa: clamoroso dietrofront

Berrettini lo ha deciso al fotofinish e i tifosi sono subito andati nel panico. Ecco cosa è successo e perché lo ha fatto.

C’erano 28 candeline, ieri, sulla torta di Matteo Berrettini. Un compleanno arrivato al momento giusto, in una fase tutto sommato positiva per il martello romano. Il finalista di Wimbledon 2021 è tornato in campo da un mesetto circa e si è regalato, due settimane fa, il primo titolo dopo un calvario durato 2 anni. E dopo la depressione, avendo lui ammesso, nella serie targa Red Bull dal titolo Zeta, di aver toccato il fondo durante il lungo stop cui gli infortuni lo hanno costretto.

Ha conquistato Marrakech, salvo poi capitolare al primo turno di Montecarlo, un po’ per la stanchezza dovuta ai giorni intensi in Marocco e un po’ perché il suo avversario, Miomir Kecmanovic, era in grandissimo spolvero. Ed eravamo più che impazienti di rivederlo all’opera con la terra rossa, stavolta su quella di Monaco di Baviera, ma non accadrà. Proprio nel giorno del suo compleanno, The Hammer ha difatti deciso di cancellarsi dal Bmw Open che avrà inizio tra qualche ora.

Niente paura, però. Stavolta non si tratta di uno di “quei” forfait. Matteo non si è cancellato dal tabellone principale per problemi di natura fisica, ovviamente, ma per questioni logistiche. Dopo un attento confronto con il suo team sarà arrivato alla conclusione, infatti, che sia meglio allenarsi in vista dei prossimi due appuntamenti cruciali, piuttosto che volare a Monaco per un altro torneo di categoria 250.

Berrettini salta Monaco: ecco il motivo per cui si è cancellato

Lo ha fatto per questo, quindi, per avere più tempo per allenarsi sulla terra battuta e per potere avere più chance di fare meglio ai Masters 1000 di Madrid e di Roma.

Sarà certamente rimasto a Montecarlo, dunque, ad affinare i suoi colpi e a forgiare il ferro di quel martello che si ritrova al posto della racchetta. E speriamo, allora, che la decisione del team possa dare i frutti sperati già in Spagna, visto che i progressi fatti si sono visti, eccome, a Marrakech.

Berrettini è già tornato in top 100, ma a Madrid farà ricorso al ranking protetto per assicurarsi un posto nel main draw. Ha invece ottenuto una wild card, così come il suo collega e connazionale Fabio Fognini, per gli Internazionali d’Italia, ai quali non partecipa da 2 anni. E che questo secondo step del suo ritorno tra i grandi abbia, finalmente, inizio.