Berrettini, eccone un’altra: felicità per due

Berrettini, è la seconda nel giro di pochissimi giorni: la felicità è alle stelle. E insieme a lui, gongola anche qualcun altro…

Neanche il tempo di tornare che subito è esploso. C’è chi giura di aver visto nei suoi occhi quel guizzo, quello lì. Lo stesso che lo aveva animato, nel 2021, in quella straordinaria cavalcata che lo aveva portato ad essere il viceré di Wimbledon. E anche negli appuntamenti successivi, nei quali ha più volte recitato la parte del leone, avvicinandosi il più possibile a titoli di un certo pregio.

Ma poi c’è chi, invece, sa già – come non è dato sapere – che non tornerà mai più agli antichi fasti. Che il suo treno è passato e che Matteo Berrettini non ripeterà le imprese di qualche anno fa. Fortuna che la Federazione italiana tennis e padel crede in lui al punto tale da avere ufficializzato, nelle scorse ore, una notizia importantissima che lo riguarda in prima persona. Notizia che per la verità ci aspettavamo, soprattutto dopo aver notato che il nome del martello romano non compariva nella entry list del torneo che si gioca praticamente nel cortile di casa sua: gli Internazionali d’Italia.

Era scontato che la Fitp non intendesse lasciarlo a casa, ed era pure scontato, non avendo lui fatto ricorso al ranking protetto, che si aspettasse una wild card. L’invito è arrivato ed è giunto a destinazione a mezzo tv: ad ufficializzarlo è stato, infatti, il presidente della Fitp Angelo Binaghi, durante il suo intervento a Storie Italiane, andato in onda su Rai 1.

Berrettini, seconda wild card: si va a Roma

Berrettini avrà quindi accesso diretto al tabellone principale del Masters 1000 di Roma e sarà, in quest’avventura, in ottima compagnia. La Federazione azzurra, com’è giusto che fosse, ha offerto una wild card a qualcun altro che merita, tanto quanto Matteo, di giocare al Foro Italico: ci riferiamo al tennista di Arma di Taggia, Fabio Fognini.

Come l’ex numero 6 del mondo ci sarà anche lui, dunque, agli Internazionali d’Italia, per la 18esima volta nella sua carriera. Su quel campo ha sempre dato spettacolo e speriamo che l’aria di casa possa pervadere i suoi polmoni e fare in modo che ci regali, ancora una volta, un po’ del suo tennis magico ed ipnotico.

Con Fognini e Berrettini ai nastri di partenza, gli italiani nel main draw del Foro saranno 9. Con loro ci saranno anche Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi, ma ci sono ancora altre 3 wild card da assegnare. Qualcuna di esse potrebbe spettare, quindi, ad un altro azzurro.