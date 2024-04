Udinese-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Roma è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Le vittorie contro Lazio e Milan ottenute dalla Roma negli ultimi sette giorni hanno un denominatore comune: A deciderle entrambe è stato Gianluca Mancini, sempre di testa. Il difensore giallorosso ha messo prima la firma su una vittoria importantissima nel derby capitolino con i biancocelesti (0-1) domenica scorsa e poi ha permesso alla squadra di Daniele De Rossi di partire con un gol di vantaggio nella gara di ritorno con i rossoneri in Europa League in programma tra una settimana all’Olimpico, che mette in palio la semifinale.

Quella di San Siro è stata una Roma solida, che ha saputo sfruttare le indecisioni dell’avversario, colpendolo al momento giusto e difendendo il risultato con le unghie e con i denti. La serie positiva dei giallorossi si allunga a quattro partite – da quando c’è De Rossi in panchina la Roma ha perso soltanto due match tra coppa e campionato – in cui i capitolini hanno tenuto anche la porta inviolata (4 i clean sheet consecutivi). In classifica hanno consolidato il quinto posto – potrebbe bastare per qualificarsi alla Champions League – e rosicchiato 2 punti al Bologna quarto, fermato dal Frosinone. Prima di tornare a concentrarsi sul derby europeo con il Milan la Roma si recherà ad Udine per affrontare una squadra che sta lottando per mantenere la categoria. L’Udinese ha solo due lunghezze di vantaggio sulla terzultima e nelle ultime tre giornate ha ottenuto un punto, frutto del pareggio con il Sassuolo. Lunedì gli uomini di Gabriele Cioffi erano quasi riusciti a frenare la corsa della capolista Inter ma il gol del nerazzurro Frattesi in pieno recupero (1-2) ha vanificato tutto.

Udinese-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Due assenze pesanti per Cioffi, che non potrà contare su Lovric – lo sloveno rientrerà nella prossima stagione – e su Thauvin, fuori ancora per un paio di settimane. Agirà Pereyra alle spalle dell’unica punta Lucca, mentre a centrocampo ci dovrebbe essere spazio per Zarraga e Samardzic, quest’ultimo favorito su Payero.

Ne farà verosimilmente rifiatare parecchi De Rossi dopo il dispendioso match di giovedì. Di sicuro resterranno a riposo sia Pellegrini e Dybala, sostituiti da Aouar e Baldanzi, in difesa invece si rivede N’Dicka, squalificato a San Siro. Sulle fasce stavolta toccherà a Karsdorp e Angelino.

Come vedere Udinese-Roma in diretta tv e in streaming

Udinese-Roma, in programma domenica alle 18:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

La Roma non vince su questo campo dal 2017 – lo scorso anno fu travolta addirittura 4-0 – e non è detto che il trend possa continuare. I giallorossi sono in salute, subiscono anche molti meno gol rispetto a qualche settimana fa, ma in Friuli potrebbero patire le fatiche europee e farsi “distrarre” dal match di ritorno con il Milan in Europa League: un risultato positivo dell’Udinese non è utopia.

Le probabili formazioni di Udinese-Roma

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra; Lucca.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, N’Dicka, Angelino; Bove, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

L'Udinese riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1