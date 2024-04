Premier League, pronostici trentaduesima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, cerca di rialzarsi immediatamente l’Aston Villa dopo la batosta rimediata con il City di Pep Guardiola: notizie e pronostici.

Sale vertiginosamente la colonnina di mercurio in Inghilterra e non per via dell’avvicinarsi della bella stagione. L’emozionante volata a tre per il titolo tra Liverpool, Arsenal e Manchester in Premier League sta appassionando tutti i calciofili del pianeta e la sensazione è che questa situazione di equilibrio si protrarrà fino a maggio. Si profila dunque un finale di stagione scoppiettante, destinato a regalare emozioni a go-go.

È al momento circoscritta a due sole squadre invece la lotta per il quarto posto. Tottenham e Aston Villa. I Villans di Unai Emery hanno 2 punti in più ma gli Spurs devono ancora recuperare una partita e potenzialmente sarebbero davanti. Il club di Birmingham scende in campo appena tre giorni dopo la batosta rimediata mercoledì scorso all’Etihad Stadium contro il Manchester City, un 4-1 che parla da solo. La squadra guidata dal tecnico basco è rimasta in partita per un solo tempo, per poi crollare sotto i colpi dei Cityzens e di Phil Foden, autore di una tripletta. Il calendario però offre subito un’occasione di riscatto all’Aston Villa, che non può sbagliare contro il Brentford: le Bees, ancora a rischio retrocessione, non vincono da quasi due mesi ed in trasferta finora hanno racimilato solo 10 punti. Sarà complicato, per loro, uscire indenni da Villa Park.

Le previsioni sulle altre partite

Costantemente alle prese con le numerose assenze, il Newcastle fatica a trovare continuità e nel turno infrasettimanale non è riuscito ad avere la meglio sull’Everton (1-1), riacciuffato nel finale da un rigore di Calvert-Lewin.

I Magpies, comunque in piena corsa per un posto in Europa o Conference League, faranno visita al Fulham, reduce da un’annunciata sconfitta in casa del Nottingham Forest (3-1). I Cottagers, tuttavia, in casa sembrano avere una marcia in più e, pur non avendo apparentamente obiettivi concreti – la salvezza è già in cassaforte – dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta contro un Newcastle discontinuo e che continua a subire troppi gol. Il Bournemouth dopo la vittoria ottenuta in settimana con il Palace è praticamente salvo ma non dà l’impressione di essere in vena di regali: il Luton Town, terzultimo e con una difesa da reinventare, è avvisato. Previsto equilibrio, infine, nello scontro salvezza tra Everton e Burnley ma anche in quello tra Wolverhampton e West Ham: entrambe con ogni probabilità segneranno almeno un gol per parte.

Premier League: possibili vincenti

Aston Villa (in Aston Villa-Brentford)

Fulham o pareggio (in Fulham-Newcastle)

Bournemouth o pareggio (in Luton Town-Bournemouth)

Le partite da almeno un gol per squadra

Everton-Burnley

Wolverhampton-West Ham

Premier League: le partite da almeno tre gol complessivi

Aston Villa-Brentford

Fulham-Newcastle

Luton Town-Bournemouth