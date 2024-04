Vinci Casa, chiavi in mano dal divano a Pasquetta: è andata così

Vinci Casa, colpo grosso a Pasquetta: con i rivenditori chiusi ha pensato mentre era quasi sicuramente rilassato sul divano di provare la fortuna. E ci è riuscito

Primo aprile, giorno di Pasquetta. Forse all’inizio della giornata oppure alla fine, prima di andare a letto. Non sappiamo quando ha deciso di piazzare sul proprio conto gioco personale la scommessa vincente. Sappiamo, così come viene raccontato da Agimeg.it, che è riuscito nel proprio intento, quello di sbancare in maniera clamorosa.

E non era nemmeno un pesce d’aprile, è stata solo ed esclusivamente realtà. Così ha vinto una casa un giocatore che ha deciso di giocare online questa schedina. Rivenditori chiusi? Nessun problema, il tempo per sognare si trova sempre, anche in queste occasioni così particolari per tutti. “Il fortunato giocatore ha infatti centrato l’intera combinazione vincente formata dai numeri 14-17-19-20-39 e ha centrato la vincita del primo premio da 500.000 euro”. Sì, avete letto bene: cinquecentomila euro. Che sono suddivisi in questo modo.

Vinci Casa, ecco quanto incassa realmente

Intanto c’è da dire una cosa: giocando online non c’è il rischio di perdere la schedina. Quindi il fortunato dovrà recarsi in uno dei punti Sisal di Roma o di Milano per riscuotere la vincita. Documento d’identità e codice fiscale, non serve nient’altro. E ha 60 giorni di tempo per farlo, come al solito. Ma come verrà pagata la vincita? Sotto la risposta alla domanda.

“Il 40% dell’importo vinto (vale a dire, lordi, 200.000 euro) vengono pagati entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei premi vinti, a mezzo bonifico bancario. Il restante 60% (circa 300.000 euro lordi) sarà invece dedicato all’acquisto di una o più case sul territorio italiano. Il vincitore ha 2 anni di tempo dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso per acquistare la casa. Tagliando la tassa sulla vincita, realmente il giocatore in questione riuscirà a incassare suddivisi in 160.000 euro subito e in contanti e 240.000 euro per l’acquisto della casa dei sogni. Rimane comunque un colpo da sogno. Non male!