Bundesliga, pronostici ventottesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, titolo a un passo per il Bayer Leverkusen ma il Bayern Monaco farà di tutto per rimandare la festa delle Aspirine: notizie e pronostici.

Il Bayern Monaco ha alzato metaforicamente bandiera bianca nel Klassiker con il Borussia Dortmund: il Meisterschale, dopo 11 anni di dominio assoluto da parte dei bavaresi, ha ormai preso la strada di Leverkusen. Sono diventati 13 sabato scorso i punti che separano gli uomini di Xabi Alonso e quelli di Thomas Tuchel: alle Aspirine bastano altre due vittorie per festeggiare il primo titolo della loro storia.

Che il Bayern si sia arreso l’ha confermato la prestazione deludente offerta con i gialloneri, tornati a vincere un Klassiker dopo quasi cinque anni dall’ultima volta (0-2). Le attenzioni di Neuer e compagni ora si concentrano sulla Champions League e dunque sulla doppia sfida con l’Arsenal (l’andata è in programma martedì prossimo). Al tempo stesso i bavaresi tenteranno di difendere il secondo posto da un possibile assalto dello Stoccarda: in questo turno saranno di scena in casa del neopromosso Heidenheim, ormai quasi salvo. I biancorossi, raggiunta quota 30 punti, si stanno un po’ rilassando ma contro il Bayern Monaco potrebbero dar vita ad una gara interessante e movimentata: ospiti favoriti in un match da almeno tre gol complessivi.

L’altra gara da cerchiare in rosso è lo scontro salvezza tra Colonia e Bochum. I padroni di casa sono penultimi e ad oggi sarebbero retrocessi ma restano ad un solo punto dal Mainz terzultimo. Più tranquillo invece il Bochum, che ha un margine di sei punti nei confronti della zona playout: un pareggio non è da escludere.

Le previsioni sulle altre partite

Tra le gare in programma sabato c’è anche quella che vede protagonista la capolista Bayer Leverkusen, impegnato nella capitale tedesca contro l’Union Berlino.

Schick e compagni, ancora imbattuti su tutti i fronti, in settimana hanno staccato il pass per la finale di Coppa di Germania: sbrigata senza problemi la pratica Fortuna Dusseldorf (4-0), il Werkself nell’ultimo atto affronterà un’altra squadra di Zweite Liga, il Kaiserslautern: la doppietta titolo-coppa nazionale è alla portata. Occhio però all’Union, che proverà ad approfittare della stanchezza dei rossoneri per il doppio impegno, cercando di strappare almeno un punto. Gara da vincere a tutti i costi invece per il Lipsia, in lotta con il Borussia Dortmund per il quarto posto. I Roten Bullen nell’ultimo turno hanno frenato pareggiando in casa con il Mainz e sono di nuovo scivolati a -3 dai gialloneri: colpaccio possibile contro un Friburgo che non è quello delle ultime due stagioni.

Non dovrebbe riservare sorprese infine la sfida tra Mainz e Darmstadt: i biancorossi sono ancora in corsa per la salvezza diretta e non possono sbagliare con il fanalino di coda della Bundesliga, ormai spacciato.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayern Monaco (in Heidenheim-Bayern Monaco)

Mainz (in Mainz-Darmstadt)

Lipsia o pareggio (in Friburgo-Lipsia)

Le partite da almeno un gol per squadra

Colonia-Bochum

Union Berlino-Bayer Leverkusen

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Bayern Monaco

Friburgo-Lipsia