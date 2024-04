Milan-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Lecce è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

È un Milan apparentemente senza obiettivi concreti – almeno per quanto riguarda il campionato – quello che si appresta a sfidare il Lecce a San Siro. I rossoneri sono in un buon momento, hanno trovato quella continuità che è spesso mancata durante la stagione e da qualche settimana, dopo aver superato la Juventus, si sono assestati al secondo posto, dietro all’ormai irraggiungibile Inter.

La squadra di Stefano Pioli, che sta facendo di tutto per convincere la società a valutare il rinnovo, di punti ne ha 65, sei in più dei bianconeri e 14 in meno rispetto ai cugini nerazzurri. La qualificazione alla Champions League è praticamente in cassaforte, motivo per cui il Diavolo può rivolgere le proprie attenzioni al doppio derby di Europa League con la Roma di De Rossi che vale l’approdo in semifinale. Giovedì prossimo è in programma l’andata (a San Siro) ed è per questo che Pioli potrebbe far riposare qualcuno nel match con i salentini, a caccia di punti salvezza. Sei le vittorie di fila conquistate dal Milan tra le varie competizioni, l’ultima a Firenze (1-2) coi soliti Loftus-Cheek e Leao sugli scudi, i giallorossi invece sembrano essersi ritrovati con l’arrivo di Luca Gotti come certificato dai due risultati positivi con Salernitana (0-1) e Roma (0-0). Un pareggio prezioso quello con i capitolini: con un po’ di cinismo in più sarebbero potuti arrivare pure i tre punti. La zona rossa, in ogni caso, è ancora molto vicina: la terzultima ha solo 4 punti in meno.

Milan-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Pioli riabbraccia Hernandez, squalificato a Firenze, ma al contempo non potrà contare su Loftus-Cheek: fatale il giallo rimediato al “Franchi” per l’inglese. Davanti alla difesa giocherà Adli, mentre Reijnders potrebbe essere spostato qualche metro più in avanti in un atipico 4-1-4-1 in cui troverà spazio anche Musah. In difesa c’è Thiaw con Tomori ma è tornato a disposizione anche Kjaer.

Dall’altro lato, Gotti sceglie il 4-2-3-1, con Blin e Ramadani in mediana ed Almqvist e Banda esterni alti. Dietro all’unica punta Krstovic ci sarà Piccoli, in leggero vantaggio su Oudin.

Come vedere Milan-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Lecce, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Tre i pareggi – tutti finiti con il risultato di 2-2 – negli ultimi cinque confronti fra Milan e Lecce, ma per trovare un successo dei salentini bisogna tornare a 18 anni fa. I rossoneri a nostro parere restano favoriti anche se distratti dalla sfida di Europa League con la Roma. I giallorossi però dall’arrivo di Gotti sono apparsi molto più solidi – appena un gol subito in due partite – e dovrebbero riuscire a limitare quantomeno i danni nella complicata trasferta di San Siro. Non è da escludere che il Lecce segni almeno una rete: la difesa del Milan da metà febbraio ha tenuto la porta inviolata solamente in due occasioni.

Le probabili formazioni di Milan-Lecce

MILAN (4-1-4-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Adli; Pulisic, Musah, Reijnders, Leao; Giroud.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist, Piccoli, Banda; Krstovic.

Il Lecce riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1