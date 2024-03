Bayern Monaco-Borussia Dortmund, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Borussia Dortmund è una partita valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Stavolta non c’è in palio il titolo e questa è già una notizia. Bayern Monaco e Borussia Dortmund, le grandi rivali del calcio tedesco e negli ultimi anni protagoniste di duelli memorabili (vinti quasi sempre dal Bayern, ma tant’è), in questo momento lottano per obiettivi diversi.

I bavaresi, alla vigilia dell’attesissimo Klassiker, hanno 10 punti in più dei gialloneri e si preparano ad abdicare dopo undici lunghi anni di dominio pressoché totale. Le possibilità di riacciuffare l’impressionante Bayer Leverkusen, che sabato pomeriggio potrebbe andare addirittura a +13 in caso di successo sull’Hoffenheim, sono oggettivamente poche. Gli uomini di Xabi Alonso – a proposito, e se fosse lui il sostituto di Thomas Tuchel, che andrà a via a fine stagione? – non rallentano e sono a sole tre vittorie da un titolo storico. In attesa della Champions League, dove tra due settimane se la vedranno con l’Arsenal in un elettrizzante doppio confronto, l’obiettivo del Bayern in campionato è ritardare il più possibile la festa del Leverkusen, conservando almeno la seconda piazza. Ad ogni modo, da roboante successo in Champions con la Lazio (3-0) i bavaresi non si sono più fermati, rifilando la bellezza di 13 gol complessivi ai malcapitati Mainz (8-1) e Bochum (2-5).

Tuchel con il dubbio Kane

Contro il Borussia, tuttavia, potrebbe dare forfait il giocatore più prolifico di Tuchel, quell’Harry Kane che pure in Germania sta segnando gol a grappoli. L’inglese è tornato infortunato dal ritiro della nazionale e la sua sarà una corsa contro il tempo per non mancare all’appuntamento.

È in salute anche il Borussia Dortmund, che sta dando vita ad un entusiasmante lotta per il quarto posto con il Lipsia. I Roten Bullen stanno correndo ed hanno un solo punto in meno. E se le cose in questo fine settimana non dovessero mettersi bene per i gialloneri potrebbe avvenire il temuto sorpasso.

La squadra di Edin Terzic, ancora in corsa in Champions League come il Bayern Monaco – nei quarti affronterà l’Atletico Madrid – viene da 4 vittorie di fila, nelle quali non ha mai segnato meno di due gol. Insomma, saranno pure 10 i punti di differenza ma i presupposti per assistere ad un match spettacolare ci sono tutti.

Come vedere Bayern Monaco-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 214). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Dalla stagione 2011-12, quella dell’ultimo titolo del Borussia Dortmund, il Bayern Monaco si è aggiudicato 15 dei 22 confronti tra le due squadre in Bundesliga, con l’ultimo successo giallonero in campionato che risale al 2018. Stavolta il divario sembra essere meno ampio rispetto agli anni scorsi ed il Bayern non ha mai dato quella sensazione di onnipotenza, di invincibilità. Tuttavia, è difficile ipotizzare un colpaccio della formazione di Terzic, che quest’anno ha conquistato solo un punto su 12 possibili contro le prime cinque dell’attuale classifica. Bavaresi favoriti, dunque, in un match da almeno quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Dortmund

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, de Ligt, Dier, Davies; Pavlović, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Maatsen; Özcan, Emre Can; Malen, Brandt, Sancho; Füllkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2