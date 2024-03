Aston Villa-Wolverhampton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Aston Villa-Wolverhampton è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il traguardo Champions League sembra sempre più vicino per l’Aston Villa, che sogna di tornare a giocare la competizione internazionale più importante a distanza di tantissimi anni. La squadra di Unai Emery, nonostante qualche scivolone – inspiegabile, ad esempio, il tonfo casalingo nello scontro diretto con il Tottenham (0-4) di tre settimane fa – sta tenendo la barra dritta. Ed al momento è quella che ha più chance di chiudere al quarto posto, alle spalle delle tre big (City, Liverpool, Arsenal) che si stanno contendendo il titolo.

I Villans sono quarti a quota 56 punti ma continuano a sentire il fiato sul collo degli Spurs, che devono ancora recuperare una partita ed hanno solo tre punti in meno. A meno di un ritorno del Manchester United, in questo momento molto distante – è a -9 dal club di Birmingham – la battaglia per la quarta piazza sarà tra Villa e Tottenham, anche se alla fine potrebbero ritrovarsi entrambe in Champions League visto che se l’Inghilterra dovesse arrivare tra i primi due posti del ranking Uefa gli slot sarebbero cinque e non quattro.

Con i Wolves è quasi un derby

Prima della sosta l’Aston Villa ha sciupato una grossa occasione, pareggiando 1-1 in casa del West Ham e non approfittando del crollo del Tottenham nel derby con il Fulham.

Ora lo attende un “quasi-derby” con il Wolverhampton, reduce dall’inopinata sconfitta con il Coventry, club di Championship (2-3), costata l’eliminazione dall’FA Cup. Non hanno mezze misure neppure in campionato i Wolves, che nelle ultime 5 giornate hanno collezionato 3 vittorie e 2 sconfitte. Con una gara in meno rispetto al West Ham settimo – gli Hammers sono a +3 – gli uomini di Gary O’Neil possono ancora sognare un posto nelle prossime coppe europee, che sarebbe un’impresa se consideriamo quali fossero le premesse ad inizio stagione (salvezza tranquilla). Il tecnico dei nero-oro a Villa Park non avrà due pedine importanti come Hwang e Pedro Neto ma anche il suo collega Emery deve rinunciare ad un pezzo da 90 come capitan McGinn.

Come vedere Aston Villa-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Aston Villa e Wolverhampton è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Negli ultimi anni i Wolves sono diventati una sorta di tabù per l’Aston Villa, che non riesce a batterli dal 2020. Si profila un altro match complicato ed ostico per la squadra di Unai Emery, priva pure del suo capitano, ma stavolta crediamo che la “maledizione” verrà spezzata: fiducia ai Villans in una partita in cui entrambe le squadre andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Wolverhampton

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Moreno; Bailey, Tielemans, Douglas Luiz, Ramsey; Watkins, Diaby.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sa; Kilman, Dawson, Toti Gomes; Semedo, Doyle, Traoré, Ait-Nouri; Lemina, Sarabia; Fraser.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1