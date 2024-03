Aston Villa-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Aston Villa-Tottenham è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 14:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Una domenica davvero bestiale in Premier League. Non solo lo scontro al vertice tra Liverpool e Manchester City ma anche quello per il quarto posto tra Aston Villa e Tottenham. In questo momento davanti c’è la squadra di Unai Emery, che ha 5 punti in più sugli Spurs, i quali però devono ancora recuperare il derby con il Chelsea rinviato due settimane fa per permettere ai Blues di giocare la finale di League Cup.

Chi arriva più stanco all’appuntamento è sicuramente l’Aston Villa, impegnato giovedì scorso nell’andata degli ottavi di Conference League con l’Ajax (0-0). Non una grande prestazione quella dei Villans, che come i Lancieri alla fine hanno chiuso in dieci uomini (espulsi Konsa e Gooijer): tutto rimane in bilico in attesa del ritorno a Birmingham, in programma già nella prossima settimana. McGinn e compagni in campionato sono invece reduci da tre vittorie consecutive, tutte ottenute contro avversari alla portata come Fulham, Nottingham Forest e Luton Town, senza però tenere mai la porta inviolata. Il Tottenham sette giorni fa ha subito rialzato la testa dopo la sconfitta interna con il Wolverhampton, battendo il Crystal Palace con un netto 3-1, in cui sono andati a segno Werner, Romero e Son.

Nel nuovo anno la squadra di Ange Postecoglou ha perso solo due partite: quella sopracitata con i Wolves ed in FA Cup con il Manchester City, sconfitta che è costata l’eliminazione dalla coppa.

L’allenatore australiano a Birmingham potrà contare su Pedro Porro, assente nelle ultime due gare per un problema muscolare. Niente da fare invece per Richarlison, ancora ai box. Dall’altro lato, Emery dovrebbe tenere a riposo Pau Torres, che si è fatto male ad Amsterdam in Conference League.

Come vedere Aston Villa-Tottenham in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Tottenham è in programma domenica alle 14:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Enorme chance per il Tottenham, che affronterà un Aston Villa a soli tre giorni da un intenso match di coppa, mentre i londinesi, fuori dalle competizioni europee, si sono potuti concentrare esclusivamente sulla sfida del Villa Park. Gli Spurs dovrebbero evitare la sconfitta in una gara che si preannuncia spettacolare.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Tottenham

ASTON VILLA (4-4-1-1): Martinez; Cash, Konsa, Diego Carlos, Moreno; Diaby, Douglas Luiz, McGinn, Bailey; Tielemans; Watkins.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Bentancur, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Werner; Son.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2