Tottenham-Crystal Palace, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Tottenham-Crystal Palace è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Nell’ultimo fine settimana il Tottenham ha “riposato”. Gli Spurs avrebbero dovuto giocare il derby londinese con il Chelsea dell’ex Mauricio Pochettino ma i Blues erano impegnati nella finale di League Cup, poi persa ai supplementari con il Liverpool. In attesa di recuperare il match, gli uomini di Ange Postecoglou hanno visto allontanarsi in classifica la loro concorrente più agguerrita, l’Aston Villa, che battendo 4-2 il Nottingham Forest al Villa Park ha consolidato il quarto posto ed è volata a -5 su Son e compagni, costretti ad inseguire (ma anche a guardarsi le spalle dal Manchester United, che ha tre punti in meno).

L’allenatore degli Spurs ha avuto dunque due settimane di tempo per riflettere sugli errori commessi dai suoi uomini nella sorprendente sconfitta interna con il Wolverhampton (1-2), la seconda da gennaio in poi dopo quella in FA Cup con il Manchester City. In realtà il Tottenham non aveva brillato neppure nelle due gare precedenti contro Everton (2-2) e Brighton (2-1), palesando ancora una volta limiti in fase di non possesso palla: tra le prime sette dell’attuale graduatoria, infatti, solo la squadra di Roberto De Zerbi, notoriamente non un difensivista, ha subito più gol degli Spurs, che ne hanno incassati ben 38 in 25 giornate.

Ottimo debutto per Glasner

Postecoglou sarà riuscito ad apporre i giusti correttivi? Lo vedremo nell’altro derby, quello con il Crystal Palace al Tottenham Hotspur Stadium, gara che i padroni di casa non possono sbagliare se vogliono recuperare terreno nei confronti dell’Aston Villa.

Le Eagles vengono dalla roboante vittoria con il Burnley, travolto 3-0 a Selhurst Park: esordio da sogno per il nuovo tecnico, l’austriaco Oliver Glasner, che ha preso il posto del dimissionario Hodgson. Un successo che ha consentito al Crystal Palace di scrollarsi di dossa la tensione accumulata nelle settimane precedenti ma soprattutto di portarsi a +8 sul Luton terzultimo. L’ex allenatore dell’Eintracht Francoforte anche contro gli Spurs dovrà fare di necessità virtù, dovendo fare a meno di potenziali titolari come Doucouré, Olise e Guéhi.

Come vedere Tottenham-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

Tottenham-Crystal Palace è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le due settimane di stop forzato sono state sicuramente salutari per un Tottenham che ha fretta di tornare a vincere. Si può dare fiducia agli Spurs ma anche stavolta non dovrebbero riuscire a tenere la porta inviolata: la squadra di Postecoglou non ha fatto registrare nessun clean sheet ultime nove uscite casalinghe.

Le probabili formazioni di Tottenham-Crystal Palace

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Emerson Royal, Romero, van de Ven, Udogie; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Johnstone; Ward, Richards, Andersen; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Eze, Ayew; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1