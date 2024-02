Tottenham-Wolverhampton, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Tottenham-Wolverhampton è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Difendere il quarto posto, quello che permetterebbe di conquistare una qualificazione alla prossima Champions League. Molto ben chiaro, in testa, l’obiettivo del Tottenham, che viene da tre risultati utili di fila e contro il Brighton, nell’ultimo turno di Premier League, ha vinto una partita difficile.

Sei vittorie nelle ultime sette uscite interne per gli Spurs, che hanno perso solo contro il City di Guardiola e stanno facendo vedere delle ottime qualità. Non sarà semplice contro il Wolves, ovvio, ma non sembra nemmeno uno scoglio così insormontabile per i londinesi. Certo, gli ospiti fuori casa stanno piazzando diversi risultati importanti: da cinque partite non perdono e soprattutto hanno vinto sul campo del Chelsea l’ultima volta e prima hanno pareggiato contro il Brighton. Insomma, si gioca meglio lontano dai propri tifosi, ma questo trend, questa volta, dovrebbe finire.

Troppo ghiotta in questo momento l’occasione per i padroni di casa, che non possono permettersi nessun passo falso visto che hanno anche la possibilità di allungare sull’Aston Villa, che sarà impegnato sul difficile campo del Fulham. Le motivazioni, quindi, durante l’arco dei 90minuti potrebbero fare decisamente la differenza, anche perché gli ospiti sono sereni in classifica, assai distanti dalla zona rossa, e impossibilitati a prendere quelle che stanno davanti. Sì, Tottenham decisamente favorito.