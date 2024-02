Newcastle-Bournemouth, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Newcastle-Bournemouth è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Un momento sicuramente positivo per il Newcastle di Howe, che viene da quattro risultati positivi ma che è decisamente distante dalla zona Europa. Sono dieci i punti che dividono i bianconeri al momento dall’Aston Villa, un margine che difficilmente verrà colmato da qui alla fine della stagione.

Ma il tecnico si gioca non solo la possibilità di tornare in Europa in questa seconda fase della Premier League, ma si gioca soprattutto la possibilità di rimanere in sella anche il prossimo anno, e non è di certo una cosa scontata. Tutto dipenderà da come il Newcastle chiuderà l’annata, anche se la sensazione al momento è quella di un cambio di guida tecnica quasi certo. Vedremo. Nonostante tutto, comunque, nella sfida interna contro il Bournemouth non dovrebbero esserci chissà quali particolari problemi. Netto il divario in campo tra due formazioni costruite per raggiungere, evidentemente, degli obiettivi diversi.

E poi in tutto questo c’è anche da valutare il momento della formazione ospite: una sola vittoria nelle ultime cinque partite (In Fa Cup contro lo Swansea) e un cammino macchiato da ultime prestazioni al di sotto delle aspettative. E infine, per completare l’opera, c’è anche la voglia di rivincita del Newcastle che all’andata ci ha rimesso le penne. Era la giornata numero 12, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e il risultato di questo match sembra essere abbastanza scontato.