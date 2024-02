Brentford-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brentford-Liverpool è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Liverpool sabato scorso ha respinto l’assalto del Manchester City riprendendosi immediatamente la vetta della classifica della Premier League sbrigando senza troppi problemi la pratica Burnley. Davanti ai 60mila di Anfield – i Reds nel loro tempio hanno collezionato 32 punti su 36 disponibili – la squadra di Jurgen Klopp ha avuto la meglio 3-1 sui Clarets, trascinata dai suoi tre attaccanti (Nunez, Diogo Jota e Luis Diaz), tutti e tre a segno. Non poteva esserci miglior reazione dopo il tonfo con l’Arsenal di una settimana prima.

L’obiettivo del Liverpool, adesso, è collezionare più punti possibili prima dello scontro diretto con la corazzata di Pep Guardiola, in programma il prossimo 10 marzo. Il calendario dà una grossa mano a van Dijk e compagni, che a fine mese proveranno a sollevare anche il primo titolo stagionale nella finalissima di League Cup con il Chelsea. Si parte dalla trasferta di Brentford, una squadra che non sta riuscendo a replicare l’ottimo campionato della passata stagione ma dopo il rientro del suo cannoniere Ivan Toney, che ha dovuto scontare una squalifica di otto mesi per calcioscommesse, sembra aver ritrovato fiducia. Le Bees nelle ultime quattro giornate sono uscite a testa alta dalle sfide con Tottenham e Manchester City, perde rispettivamente 3-2 e 1-3, ma hanno ottenuto due successi di un certo peso specifico con Nottingham Forest e Wolverhampton, portandosi a +6 sulla zona retrocessione.

Klopp ritrova Salah

Contro i Wolves Toney ha trovato nuovamente la via del gol dopo le reti realizzate contro Forest e Spurs (da quando è di nuovo arruolabile siamo già a quota 3).

La salvezza va ancora ipotecata ma Thomas Frank, tecnico del Brentford, è tornato a sorridere dopo due mesi di buio quasi totale. L’allenatore danese contro il Liverpool non potrà contare sull’ex bolognese Hickey, fermato da un problema al ginocchio, ma mancheranno all’appello anche Mbeumo, Dasilva ed Henry. Per quanto riguarda i Reds, Salah ha ricominciato ad allenarsi con il resto del gruppo e potrebbe giocare almeno uno spezzone, tornerà dal 1′ invece il portiere Alisson. Niente da fare invece per Alexander-Arnold, che si è fatto male durante il match con il Burnley.

Come vedere Brentford-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida tra Brentford e Liverpool è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Mai meno di quattro gol complessivi nelle ultime due sfide al Community Stadium tra Bees e Reds. Ed anche stavolta emozioni e spettacolo non mancheranno. Nel complesso, non una trasferta facile per il Liverpool, che rimane ad ogni modo favorito.

Le probabili formazioni di Brentford-Liverpool

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Collins, Mee, Pinnock; Roerslev, Janelt, Jensen, Norgaard, Reguilon; Toney, Maupay.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Jones, Endo, Mac Allister; Diogo Jota, Darwin Nunez, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3