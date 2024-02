Celta Vigo-Barcellona, Liga: tv, formazioni, pronostici

Celta Vigo-Barcellona è una gara valida per la venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Pareggiando in casa contro il Granada il Barcellona di Xavi ha perso la possibilità di avvicinarsi al Girona in maniera importante. Un peccato per i blaugrana che adesso saranno impegnati anche in Champions League e che di conseguenza potrebbero perdere dei punti. La qualificazione alla prossima Champions al momento non è in discussione, però il Bilbao, che al momento è quinto in classifica, è distante solamente cinque lunghezze. Insomma, serenità sì, ma non più di tanto.

E l’impegno in casa del Celta Vigo di Rafa Benitez per i catalani è tutt’altro che semplice. I padroni di casa, infatti, sono al quart’ultimo posto in classifica distanti dalla retrocessione solo tre punti. Ha bisogno quindi di un risultato positivo il Celta Vigo, che però tra le mura amiche ha un cammino abbastanza rivedibile. Due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare interne, un ruolino di marcia che un poco preoccupa.

Di solito, per una gara del genere, diremmo serenamente che non ci sarebbero problemi per il Barcellona ma in questo momento non è proprio così. Detto del momento catalano, e detto anche della situazione di classifica del Celta, vi sentiamo di non trascurare per nessuna ragione al mondo l’ipotesi di un pareggio finale.

Come vedere Celta Vigo-Barcellona in diretta tv e streaming

Celta Vigo-Barcellona, valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Con la Champions League alle porte che porterà via energie mentali, già dalla gara contro il Celta Vigo il Barcellona potrebbe pagare dazio. Match quindi da almeno una rete per squadra, sicuro. E poi occhio alla possibilità di un X. Non ci sorprenderemmo.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Barcellona

CELTA VIGO (3-4-3): Guaita; Tapia, U Nunez, Dominguez; Manquillo, Jailson, Beltran, Ristic; Allende, Larsen, De la Torre.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, I Martinez, Cancelo; F de Jong, Gundogan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1