Fulham-Aston Villa, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Fulham-Aston Villa è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Un periodo difficili per l’Aston Villa, che viene da due sconfitte di fila ma che rimane bel saldo in zona Europa, con cinque punti in più rispetto al Manchester United. Due sconfitte di fila per i Villans, contro Chelsea e United, e quindi gli uomini di Emery devono cercare in tutti i modi di tirarsi fuori da questa situazione. Non semplice, perché il Fulham di Silva sta bene.

Quattro risultati utili nelle ultime cinque uscite per i padroni di casa, anche se solamente l’ultima, quella contro il Bournemouth, è stata una vittoria. Non male comunque per i bianconeri d’Inghilterra, che si sono tirati fuori in maniera importante dalle sabbie mobili della classifica e che mirano, adesso, a togliersi un poco di soddisfazioni.

Il problema per Emery in questo momento sono sicuramente le assenze: quelle certe, nella sfida di sabato sono diverse: da Buendia a Diego Carlos, passando per Mings. Craven Cottage, quindi, si potrebbe rivelare uno stadio difficile da espugnare. Soprattutto perché il Fulham, come detto, non ha nessuna intenzione di interrompere la serie utile. Una sfida in ogni caso molto difficile da pronosticare, potrebbe succedere di tutto, ma siamo comunque convinti di una cosa. Che vi andiamo a spiegare sotto, nel nostro pronostico.