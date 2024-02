Bundesliga, pronostici ventiduesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, riflettori puntati sulla capolista Bayer Leverkusen: le Aspirine devono fare attenzione alla sorpresa Heidenheim. Ostacolo Wolfsburg per il Dortmund.

Iniziano a scarseggiare gli aggettivi per descrivere ciò che sta facendo il Bayer Leverkusen in questa stagione. Una settimana fa gli uomini di Xabi Alonso hanno letteralmente spazzato via i pluricampioni in carica del Bayern Monaco, surclassati alla BayArena con un nettissimo 3-0. La vittoria, pesantissima, nello scontro diretto ha permesso alle Aspirine di consolidare ulteriormente il primo posto ed andare a +5 dai bavaresi: il campionato è ancora molto lungo ma Wirtz e compagni adesso possono davvero sognare in grande.

Il Bayer Leverkusen è imbattuto da 31 partite in tutte le competizioni: il record del Bayern Monaco del Triplete con Hansi Flick al timone è ormai a un passo. In questo fine settimana il Werkself sarà di scena sul campo della terribile neopromossa Heidenheim, reduce dall’ennesimo risultato positivo. La squadra di Frank Schmidt è la grande sorpresa della Bundesliga 2023-24: partita con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, dopo 21 turni si ritrova ad un solo punto dal settimo posto, che potrebbe significare Europa. L’Heidenheim non perde da inizio dicembre ma sarà molto complicato fermare la corsa della capolista: Leverkusen favorito in un match in cui anche i padroni di casa andranno verosimilmente a segno.

Un’altra big protagonista in questo sabato pomeriggio è il Borussia Dortmund. I gialloneri sono fuori dalla corsa al titolo (per ora) e devono consolidare il quarto posto: nel 2024 però hanno collezionato quattro vittorie e un pareggio e dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta anche in casa dell’incostante Wolfsburg. Previsti almeno tre gol complessivi nella sfida della Volkswagen Arena.

Le previsioni sulle altre partite

Da tenere d’occhio anche lo scontro diretto tra Mainz ed Augsburg. Continua il momento no dei biancorossi, la cui ultima vittoria risale allo scorso novembre. I Nullfunfer sono chiamati a cambiare marcia al più presto per evitare di arrivare a fine stagione con l’acqua alla gola: al momento sono penultimi a quota dodici punti.

I bavaresi invece sono fuori pericolo (+7 sulla terzultima) anche se non possono distrarsi: si profila un match equilibrato in cui entrambe andranno a segno. Va a caccia di altri tre punti lo Stoccarda, che una settimana fa ha travolto 3-1 il Mainz: gli Svevi di Sebastian Hoeness possono ripetersi in casa del fanalino di coda Darmstadt. Pronostico tutt’altro che chiuso tra Hoffenheim e Union Berlino. Il club di Sinsheim deve fare attenzione ai capitolini, che piano piano si stanno tirando fuori dai guai: i gol non dovrebbero mancare.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayer Leverkusen (in Heidenheim-Bayer Leverkusen)

Stoccarda (in Darmstadt-Stoccarda)

Borussia Dortmund o pareggio (in Wolfsburg-Borussia Dortmund)

Le partite da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Bayer Leverkusen

Mainz-Augsburg

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Hoffenheim-Union Berlino

Wolfsburg-Borussia Dortmund