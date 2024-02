Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è una partita della ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

In questo fine settimana è la Bundesliga a prendersi la scena tra i top 5 campionati europei. In Germania ci si ferma per l’attesissimo scontro al vertice tra le due squadre che si stanno contendendo l’ambito Meisterschale, vale a dire Bayer Leverkusen e Bayern Monaco.

Sono soltanto due i punti che le separano in classifica. Davanti, a quota 52, ci sono le Aspirine di Xabi Alonso, principale artefice di quest’incredibile prima parte di stagione dei rossoneri. In poco più di un anno e mezzo, grazie anche ad una serie di acquisti mirati, il tecnico basco con le sue idee innovative ha trasformato il Bayer Leverkusen in una contender credibile per il titolo, scavalcando club sulla carta più attrezzati come Borussia Dortmund e Lipsia. Il Werkself dopo venti giornate ha già più punti di quanti ne aveva collezionati nella passata stagione e soprattutto è ancora imbattuto. Non solo in campionato ma anche in Europa League ed in Coppa di Germania. A proposito, in settimana il Leverkusen ha superato pure il turno di coppa nazionale, battendo 3-2 lo Stoccarda al termine di un match pirotecnico ed approdando in semifinale. Ha davvero pochi punti deboli la squadra di Alonso: tuttavia, non sarà semplice detronizzare il Bayern Monaco, che ormai da 11 anni detiene lo scettro di campione di Germania.

Tuchel sogna il sorpasso

I bavaresi, nonostante qualche scivolone clamoroso, sono sempre lì e più volte hanno impedito la fuga delle Aspirine, approfittando ad esempio dei loro sporadici mezzi passi falsi.

Nel 2024 la corazzata di Thomas Tuchel ha sbagliato solo una partita, quella con il Werder Brema (0-1). Per il resto sono arrivate esclusivamente vittorie: sabato scorso si è dovuto inchinare anche il Borussia Monchengladbach, battuto 3-1 all’Allianz Arena. Il Bayern, trascinato da Harry Kane – l’inglese ha segnato 24 gol in 20 partite e punta a battere il record di Lewandowski nella stagione 2020-21 – vanta il miglior attacco del torneo (5 gol in più del Bayer) ma in difesa ha fatto peggio dei rossoneri. Tuchel nello scontro diretto dovrà fare a meno di diversi titolari: mancano all’appello gli infortunati Gnabry, Coman e Davies, mentre l’ex napoletano Kim, reduce dalla Coppa d’Asia, si accomoderà in panchina. Toccherà al neoarrivato Borja Iglesias guidare invece l’attacco del Leverkusen, supportato da Hofmann e Wirtz. In dubbio la presenza di Palacios.

Come vedere Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Bayer Leverkusen è rimasto imbattuto negli ultimi due confronti con il Bayern Monaco: vittoria per 2-1 nel marzo 2023 e pareggio (2-2) lo scorso settembre all’Allianz Arena. I bavaresi non saranno la schiacciasassi delle stagioni precedenti ma, nonostante qualche assenza, restano la squadra da battere. E sono d’accordo anche gli stessi bookmaker, che li considerano leggermente favoriti. Secondo noi ci sono i presupposti per una gara spettacolare, tra due squadre in salute e che amano imporre il loro gioco contro ogni avversario. Il Leverkusen dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Borja Iglesias.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Müller, Musiala, Sané; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2