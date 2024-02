PSG-Lille, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

PSG-Lille è una partita valida per la ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

Tra gli obiettivi stagionali del PSG di Luis Enrique c’è pure la Coppa di Francia: dopo averla un po’ “snobbata” nelle ultime stagioni, i parigini stanno dimostrando di voler arrivare in fondo anche alla competizione nazionale meno prestigiosa: mercoledì scorso il tecnico spagnolo non ha esagerato con il turnover, battendo nettamente (3-1) quel Brest che soltanto pochi giorni prima era uscito indenne dal match di campionato, tornando dal Parco dei Principi con un punto prezioso (2-2).

Il PSG però si è immediatamente ripreso dopo il mezzo passo falso con i bretoni: grazie al successo ottenuto la scorsa settimana in casa dello Strasburgo di Patrick Vieira, piegato 2-1, ha di nuovo allungato sulla sua principale inseguitrice, il Nizza, scivolato a -8 in seguito allo 0-0 con il Brest. La sensazione è che quest’anno non ci sia nessuno in grado di contrastare lo strapotere dei capitolini, che si avviano verso il loro ennesimo titolo. Il vero banco di prova di Luis Enrique – che il prossimo anno potrebbe restare orfano del suo fenomeno, Mbappé, sempre più promesso sposo del Real Madrid – però sarà la Champions League. L’andata dell’ottavo di finale con la Real Sociedad, a proposito, è imminente. Ecco perché “Lucho” dovrà essere bravo a dosare le energie dei suoi nel match di Ligue 1 con il Lille.

La squadra di Paulo Fonseca, momentaneamente quarta in classifica, è reduce dalla sconfitta negli ottavi della Coppa di Francia con il Lione. In settimana Orban e Cherki (2-1) hanno spezzato il sogno dei Dogues di fare più strada possibile nella coppa nazionale. Il Lille adesso deve proteggere la quarta piazza – che da quest’anno significa Champions League – dall’assalto di Monaco e Lens, che gli stanno con il fiato sul collo. In campionato tuttavia le cose non stanno andando male: domenica scorsa i Dogues hanno strapazzato 4-0 il Clermont.

Come vedere PSG-Lille in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Lille è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Lille ha già messo in difficoltà il PSG lo scorso dicembre, quando i parigini non andarono oltre un pari (1-1) nel tempio dei Dogues. A Parigi sarà un’altra storia ma l’imminente impegno di Champions League potrebbe distrarre la squadra di Luis Enrique, che si affiderà molto probabilmente alle giocate dei singoli per risolvere la pratica: non è da escludere che il Lille riesca a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di PSG-Lille

PSG (4-3-3): Donnarumma; Carlos Soler, Marquinhos, Danilo Pereira, Beraldo; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Mbappé, Asensio.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily; André, Bentaleb; Zeghrova, Yacizi, Gudmundsson; David.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1