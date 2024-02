I pronostici di sabato 10 febbraio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 10 febbraio: tornano in campo Serie A, Premier League, Eredivisie, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Sarà un sabato ricco di partite sulla carta spettacolari, quello che precede il ritorno delle coppe europee previsto a partire da martedì con Champions League e a seguire Europa League e Conference League.

I gol non dovrebbero mancare in Roma-Inter di Serie A, Bayer Leverkusen-Bayern Monaco di Bundesliga, Tottenham-Brighton di Premier League e Real Madrid-Girona di Liga.

Pronostici altre partite

Le due principali candidate alla vittoria tra le big d’Europa sono il Liverpool impegnato in casa contro il Burnley e il PSG che con la velocità dei suoi attaccanti potrebbe avere vita facile contro la difesa del Lille allenato da Paulo Fonseca, orfana di Tiago Djaló passato alla Juventus.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Liverpool vincente e almeno tre gol complessivi in Liverpool-Burnley, Premier League, ore 16:00

Vincenti

• Cremonese (in Cremonese-Reggiana , Serie B, ore 14:00)

• PSG (in PSG-Lille, Ligue 1, ore 21:00)

• Borussia Mönchengladbach (in Borussia Mönchengladbach-SV Darmstadt 98, Bundesliga, ore 15:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Augsburg-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30

• Roma-Inter, Serie A, ore 18:00

• Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Tottenham-Brighton, Premier League, ore 16:00

• Real Madrid-Girona, Liga, ore 18:30

• PSG-Lille, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Venezia vincente e almeno un gol per squadra (in Sudtirol-Venezia, Serie B, ore 14:00)