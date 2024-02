Ternana-Spezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ternana-Spezia è valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

In palio ci sono dei pesantissimi punti salvezza. Quelli che possono fare la differenza alla fine della stagione. Ternana e Spezia al momento sono ferme a 21: però i padroni di casa in questo momento per via della differenza reti sarebbero fuori dalla retrocessione diretta e andrebbero a giocarsi i playout. Cosa che non farebbero gli ospiti, che andrebbero direttamente in C. Insomma, è un match di vita o di morte.

La Ternana ci arriva dopo due sconfitte, entrambe per uno a zero, contro Venezia e Como, due formazioni che stanno disputando una stagione di vertice. Lo Spezia invece da 4 punti nelle ultime due uscite contro Pisa e Catanzaro. Insomma, in poche parole, gli uomini di D’Angelo stanno meglio e sognano di continuare la striscia utile. Anche un pareggio potrebbe andare bene, oggettivamente, alla formazione ospite. Che però, così come vi abbiamo raccontato a più riprese da queste colonne, ha una rosa costruita per un campionato decisamente diverso. Molti all’inizio dell’anno credevano fosse una delle candidate alla promozione diretta, ma un avvio deludente ha fatto sprofondare immediatamente tutti gli obiettivi, con annesso cambio in panchina. Un cambio che ha accomunato anche la Ternana, che ha preso Breda al posto di Lucarelli. E un poco di cose sono cambiate.

Quindi, dicevamo: gara davvero per cuori forti. Con il buon momento dello Spezia che non può non essere preso in considerazione per il risultato finale.

Come vedere Ternana-Spezia in diretta tv e in streaming

Ternana-Spezia è in programma domenica 11 febbraio alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ternana-Spezia

Una gara che potrebbe anche finire in pareggio. Ma occhio anche al possibile colpo esterno dei liguri che stanno bene e che sono in fiducia, a differenza della Ternana che ha un solo risultato a disposizione. Match da almeno una rete per squadra. Con una vittoria ospite che potrebbe essere davvero il risultato clamoroso della domenica.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Favasuli, Luperini, Pyythia, Carboni; Pereiro, Raimondo.

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Tanco, Hristov, Nikoalou; Mateju, Nagy, S.Esposito, Cassata; Jagiello, Verde; Falcinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2